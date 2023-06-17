В Украине наконец подешевел популярный овощ: почему упали "космические" цены

Фермеры уже начали собирать урожай раннего лука

Цены на лук в Украине в этом году достигли "космических высот", но наконец, он начал дешеветь. Фермеры уже собирают урожай раннего лука, его довольно много на рынке и потому стоимость снижается.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"Как результат, резкое увеличение предложения данной продукции на рынке повлекло за собой очередное снижение цен в сегменте", — отметили они.

Сейчас украинские производители предлагают ранний лук по 33-38 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем неделей ранее.

Фермеры рассказали, что вынуждены снижать отпускные цены в связи с сезонным увеличением предложения лука из местных хозяйств. Кроме того, в Украину завезли немало раннего лука из Турции и Египта, цена которого несколько ниже, чем на местную продукцию.

Лук продолжит дешеветь и дальше — из-за невысокой торговой активности в данном сегменте, а также стремительного роста предложения, фермеры вынуждены снижать отпускные цены на лук практически каждый день.

В то же время, по данным аналитиков, ранний лук сейчас в Украине стоит в среднем в 2,3 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с ценами на продукты этим летом — что подорожает, а что станет дешевле.