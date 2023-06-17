В Україні нарешті подешевшав популярний овоч: чому впали "космічні" ціни

Фермери вже почали збирати врожай ранньої цибулі

Ціни на цибулю в Україні цього року досягли "космічних висот", але нарешті вона почала дешевшати. Фермери вже збирають врожай ранньої цибулі, її досить багато на ринку і тому вартість знижується.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Як результат, різке збільшення пропозиції даної продукції на ринку спричинило чергове зниження цін у сегменті", — зазначили вони.

Наразі українські виробники пропонують ранню цибулю по 33-38 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.

Фермери розповіли, що змушені знижувати відпускні ціни через сезонне збільшення пропозиції цибулі з місцевих господарств. Крім того, в Україну завезли чимало ранньої цибулі з Туреччини та Єгипту, ціна якої дещо нижча, ніж на місцеву продукцію.

Цибуля продовжуватиме дешевшати і надалі — через невисоку торговельну активність у даному сегменті, а також стрімке зростання пропозиції, фермери змушені знижувати відпускні ціни на цибулю практично щодня.

У той же час, за даними аналітиків, рання цибуля зараз в Україні коштує в середньому в 2,3 рази дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з цінами на продукти цього літа — що подорожчає, а що стане дешевшим.