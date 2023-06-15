Його багато хто любить: в українських супермаркетах злетіли ціни на популярний продукт

Названо актуальні ціни на продукт у супермаркетах

У червні у великих супермаркетах злетіли ціни на низку популярних у покупців продуктів, серед яких також опинилося домашнє та солоне сало. Його вартість помітно зростає протягом останніх кількох місяців.

За даними порталу "Мінфін", зростання цін на домашнє сало почалося у квітні після тривалого спаду вартості на продукт. До речі, найвищу ціну на цей продукт за останній рік було зафіксовано у жовтні 2022 року. Тоді кілограма сама продавали по 199 гривень.

Водночас ситуація із солоним салом трохи інша. З жовтня 2022 року ціни на цей продукт трималися щомісяця практично на одному рівні. Однак у червні відбувся різкий стрибок вартості.

Ціни на сало у великих супермаркетах

Домашнє сало у період із травня по червень зросло в ціні зі 186,50 гривні за кілограм до 189. Таким чином різниця в ціні становить 2,50 грн за місяць.

Значніші зміни в ціні на продукт відбулися із солоним салом. У травні вартість цього продукту становила 262,95 грн, а у червні у супермаркетах його продають по 269,89. Тобто за останній місяць продукт подорожчав на 6,94.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні у великих супермаркетах різко подешевшали відразу п’ять популярних продуктів. При цьому один із них став дешевшим майже на 50 гривень.