Космічні ціни на овочі та фрукти: чи подешевшають вони цього літа

Експерти розповіли, що буде з цінами на черешню, полуницю, суницю, картоплю, цибулю, моркву, огірки та помідори

У перший місяць в Україні спостерігаються досить високі ціни на свіжі овочі та фрукти. Насамперед це пов’язано з тим, що на полицях супермаркетах зараз перебувають переважно закордонні імпортні продукти.

В Українській плодоовочевій асоціації (УПОА) повідомляють, що ягідний сезон в Україні цього літа традиційно розпочався із суниці садової, полуниці та черешні. Але зараз ринок переповнений імпортом, а любителям українського продукту слід трохи зачекати. Про це пише Vesti.ua.

Що буде з цінами на фрукти та ягоди

Керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев зазначає, що черешня, наприклад, зараз переважно імпортна — з Туреччини, Азербайджану, Іспанії тощо. Однак і ціни на неї, відповідно, високі. Але є й вітчизняна, рання. Але вона поки що дрібна і не така якісна. Оптова ціна на українську черешню наразі становить 50-85 грн/кг.

Щодо полуниці, то зараз уже у всіх регіонах вийшли на відкритий ґрунт, і сьогодні оптові ціни в діапазоні 35-65 грн/кг, а це вже нижче, ніж у 2022 році. Згідно з прогнозами вчених Інституту аграрної економіки, у перший місяць літа ціни на суницю будуть у межах 70-80 гривень за кілограм, а на черешню не менше 100.

До речі, зараз б’ють ціновий рекорд яблука. Це з тим, що майже всі виробники вичерпали свої запаси в сховищах і частина плодів імпортується. Тому ціна на фрукт різко підскочила. Гуртові ціни становлять 25-38 грн/кг.

Водночас експерти поки не беруться давати прогнози щодо цін на абрикоси та персики, оскільки більша частина садів знаходиться на окупованій території – лівому березі Дніпра. Проблем додасть також відсутність води з Каховського водосховища.

До кінця червня асортимент місцевих фруктів і ягід збільшиться, і ціни будуть більш прийнятні. врожай. А буває навпаки – дощі протягом кількох тижнів, що теж негативно впливає на врожай. Поки що проблем немає”, – підкреслює Олександр Хорев.

Що буде з цінами на овочі

Молоду картоплю цього року продають вітчизняну, а не імпортну, але ціна водночас на неї поки що занадто висока. Українські плоди ще не дозріли у центральній, південній та західній частинах країни. До початку повномасштабної війни овоч постачали із Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. Тому цього року українці не побачили доступних цін на нього. За прогнозами Хорева, за десять днів у продажу з’явиться більше місцевої картоплі й ціна почне знижуватися.

Цибуля з різкого подорожчання перейшла до нижчої ціни. Це пов’язано з тим, що в центральній та західній областях почали збирати озиму цибулю.

Але варто готуватися до того, що в сезоні 2023/2024 імпорту буде дуже багато, тому що неможливо повернути 35% втрачених площ. будуть набагато нижчими за 50 грн", – зазначив Олександр Хорев.

Завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало вважає, що ціни на овочі найближчим часом почнуть знижуватися. На цибулю ріпчасту та моркву – до 50-55 грн/кг, молоду картоплю – до 30-35 грн/кг, а вартість торішньої картоплі може становити до 10 гривень. Але ціни на огірки та помідори стануть нижчими ще не скоро, а тому продавати їх, як і раніше, по 70-75 грн (огірки), і по 80-85 грн/кг (помідори).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економіст Олег Пензін розповів, як підрив Каховської ГЕС позначиться на цінах на продукти в Україні.