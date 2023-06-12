Космические цены на овощи и фрукты: подешевеют ли они этим летом

Эксперты рассказали, что будет с ценами на черешню, клубнику, землянику, картофель, лук, морковь, огурцы и помидоры

В первый месяц в Украине наблюдаются довольно высокие цены на свежие овощи и фрукты. В первую очередь это связано с тем, что на полках супермаркетах сейчас находятся преимущественно зарубежные импортные продукты.

В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщают, что ягодный сезон в Украине этим летом традиционно начался с земляники садовой, клубники и черешни. Но сейчас рынок переполнен импортом, а любителям украинского продукта следует немного подождать. Об этом пишет Vesti.ua.

Что будет с ценами на фрукты и ягоды

Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев отмечает, что черешня, к примеру, сейчас в основном импортная — из Турции, Азербайджана, Испании и т. д. Однако и цены на нее, соответственно, высокие. Но есть и отечественная, ранняя. Но она пока мелкая и не такая качественная. Оптовая цена на украинскую черешню сейчас составляет 50-85 грн/кг.

Что касается клубники, то сейчас уже во всех регионах вышли на открытый грунт, и сегодня оптовые цены в диапазоне 35-65 грн/кг, а это уже ниже, чем в 2022 году. Согласно прогнозам ученых Института аграрной экономики, в первый месяц лета цены на землянику будут в пределах 70-80 гривен за килограмм, а на черешню — не менее 100.

К слову, бьют сейчас ценовой рекорд яблоки. Это связано с тем, что практически все производители исчерпали свои запасы в хранилищах и часть плодов импортируется. Потому цена на фрукт резко подскочила. Оптовые цены составляют 25-38 грн/кг.

В то же время эксперты пока не берутся давать прогнозы по ценам на абрикосы и персики, поскольку большая часть садов находится на оккупированной территории – левом береге Днепра. Проблем добавит также и отсутствие воды из Каховского водохранилища.

"До конца июня ассортимент местных фруктов и ягод увеличится, и цены будут более приемлемые. Хотя переживать нужно о погодных условиях, так как мы не знаем, что преподнесет это лето. Бывает по несколько недель засухи и жары, что даже искусственный полив не позволяет спасти урожай. А бывает наоборот – дожди на протяжении нескольких недель, что тоже негативно влияет на урожай. Пока проблем нет", – подчеркивает Александр Хорев.

Что будет с ценами на овощи

Молодой картофель в этом году продают отечественный, а не импортный, но цена в то же время на него пока слишком высокая. Украинские плоды еще не созрели в центральной, южной и западной частях страны. До начала полномасштабной войны овощ поставляли из Херсонской, Запорожской и Николаевской областей. Потому в этом году украинцы не увидели доступных цен на него. По прогнозам Хорева, через десять дней в продаже появится больше местного картофеля и цена начнет снижаться.

Лук с резкого подорожания перешел к более низкой цене. Это связано с тем, что в центральной и западной областях начали собирать озимый лук.

"Но стоит готовиться к тому, что в сезоне 2023/2024 импорта будет очень много, потому что невозможно вернуть 35% утраченных площадей. Так что мы останемся импортозависимыми. Но в этом году лука посадили много, и на ценниках уже меняются цифры, и они будут намного ниже 50 грн", – отметил Александр Хорев.

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало считает, что цены на овощи в ближайшее время начнут снижаться. На лук репчатый и морковь – до 50-55 грн/кг, молодой картофель – до 30-35 грн/кг, а стоимость прошлогоднего картофеля может составлять до 10 гривен. Но вот цены на огурцы и помидоры станут ниже еще не скоро, а потому продавать их по-прежнему по 70-75 грн (огурцы), и по 80-85 грн/кг (помидоры).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономист Олег Пендзин рассказал, как подрыв Каховской ГЭС скажется на ценах на продукты в Украине.