Ціни на продукти в Україні зміняться: що подорожчає, а що стане дешевшим цього літа

Найбільше зміняться ціни на курятину та свинину

На ряду із фруктами та овочами до середини літа в Україні подешевшають також і деякі популярні продукти, який купує чи не кожен. Йдеться про курячі яйця та основні види м’яса. А ось хліб, навпаки, зростатиме в ціні.

Про це пише видання "Фокус", посилаючись на інформацію від експертів.

Так, за словами старшої наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлани Пашко, яйця дешевшатимуть щонайменше до середини літа. Це пов’язано із приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють приблизно 50% всього обсягу яєць в Україні.

"Але не слід забувати, що зменшення або зростання ціни на курячі яйця залежатиме і від проведення воєнних дій на території України", — сказала вона.

Водночас провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Наталія Копитець зазначає, що цього літа будуть також коливання цін на основні види м’яса. Таким чином, цінник на яловичину має знизитися до 3%, а свинина та курятина, навпаки, зростуть до 9%.

"Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України у нас нестабільна і складно прогнозована ситуація в ланцюжку "переробка-реалізація-споживання" основних видів м’яса", — підкреслила Копитець.

Крім м’яса в Україні цього літа дорожчатиме і хліб. Експерти зазначають, що середня ціна хлібобулочних виробів продовжить зростання в середньому на 0,5-2% на місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економіст Олег Пендзин розповів, як підрив Каховської ГЕС позначиться на цінах на продукти в Україні.