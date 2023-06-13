Цены на продукты в Украине изменятся: что подорожает, а что станет дешевле этим летом

Больше всего изменятся цены на курятину и свинину

На ряду с фруктами и овощами до середины лета в Украине подешевеют также и некоторые популярные продукты, который покупает едва ли не каждый. Речь идет о куриных яйцах и основных видах мяса. А вот хлеб, наоборот, будет расти в цене.

Об этом пишет издание "Фокус", ссылаясь на информацию от экспертов.

Так, по словам старшей научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светланы Пашко, яйца будут дешеветь минимум до середины лета. Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, которые производят примерно 50% всего объема яиц в Украине.

"Но не следует забывать, что уменьшение или рост цены на куриные яйца будет зависеть и от проведения военных действий на территории Украины", — сказала она.

В то же время ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Наталья Копытец отмечает, что этим летом будут также колебания цен на основные виды мяса. Таким образом, ценник на говядину должен снизиться до 3%, а свинина и курятина, наоборот, вырастут до 9%.

"Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины у нас нестабильная и сложно прогнозируемая ситуация в цепочке "переработка-реализация-потребление" основных видов мяса", — подчеркнула Копытец.

Помимо мяса в Украине этим летом будет дорожать и хлеб. Эксперты отмечают, что средняя цена хлебобулочных изделий продолжит рост в среднем на 0,5-2% в месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономист Олег Пендзин рассказал, как подрыв Каховской ГЭС отразится на ценах на продукты в Украине.