Его любят многие: в украинских супермаркетах взлетели цены на популярный продукт

Названы актуальные цены на продукт в супермаркетах

В июне в крупных супермаркетах взлетели цены на ряд популярных у покупателей продуктов, среди которых также оказалось домашнее и соленое сало. Его стоимость заметно растет в течение последних нескольких месяцев.

По данным портала "Минфин", рост цен на домашнее сало начался в апреле после длительного спада стоимости на продукт. К слову, самая высокая цена на этот продукт за последний год была зафиксирована в октябре 2022 года. Тогда килограмм сама продавали по 199 гривен.

В то же время ситуация с соленым салом немного иная. С октября 2022 года цены на этот продукт держались каждый месяц практически на одном уровне. Однако в июне произошел резкий скачок стоимости.

Цены на сало в крупных супермаркетах

Домашнее сало в период с мая по июнь выросло в цене со 186,50 гривны за килограмм до 189. Таким образом разница в цене составляет 2,50 грн за месяц.

Более значительные изменения в цене на продукт произошли с соленым салом. В мае стоимость этого продукта составила 262,95 грн, а в июне в супермаркетах его продают по 269,89. То есть, за последний месяц продукт подорожал на 6,94.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне в крупных супермаркетах резко подешевели сразу пять популярных продуктов. При этом один из них стал дешевле почти на 50 гривен.