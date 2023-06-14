Кое-что может подорожать: что будет с ценами на продукты после Каховской катастрофы

Подорожание продуктов больше коснется Европы

Подрыв россиянами Каховской ГЭС имеет ужасные последствия: в частности он скажется на росте мировых цен на продукты. А вот ситуация с подорожанием продовольствия в Украине из-за Каховской катастрофы не столь плачевна.

Такое мнения высказали эксперты, пишет "УНН".

Аналитик Александр Паращий не ожидает существенного роста цен на продукты в Украине. Однако овощи и арбузы могут все же подорожать.

"Затопленные регионы не самые большие аграрные регионы в Украине. Фермерство там занимает очень низкую долю в сборе зерновых в Украине. Но мы знаем, что этот регион богат на овощеводство и соответственно есть небольшой риск того, что могут подорожать овощи и фрукты, такие как огурцы, помидоры, а также арбузы. Но говорить о том, что будет какое-то существенное повышение цен на основные продукты питания точно не стоит", — пояснил он.

По мнению исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, подорожание продуктов коснется только Европы.

"Подорожание ожидается в мире, потому что на 4% подскочили цен на зерновые. В Украине ничего дорожать не будет", — отметил он.

Пендзин добавил, что украинцы уже пережили 2022 год, когда площади оккупированных территорий были больше. Кроме того, наученные горьким опытом фермерские хозяйства, в этом году сажают больше овощей. Эксперт также не ожидает в Украине дефицита продуктов. Однако экспортный потенциал нашей страны снизится.

"Для мира чрезвычайно важно, что Украина из-за всех событий соберет на 10% меньше урожая, это примерно минус 4-5 миллионов тонн. Но Украина соберет где-то 35-38 миллионов тонн зерновых, а с масличными вообще будет под 55-60 миллионов тонн. А для того, чтобы нам прокормиться надо всего 15. Да, упадет экспортный потенциал на 5-6 миллионов тонн. Украина меньше получит валюты от продажи зерновых. И все, внутренний рынок более чем заполнен. Мы не будем иметь дефицит ни в чем", — радует прогнозами эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что до середины лета в Украине подешевеют некоторые популярные продукты, речь идет о куриных яйцах и основных видах мяса. А вот хлеб, наоборот, будет расти в цене.