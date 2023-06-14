Дещо може подорожчати: що буде з цінами на продукти після Каховської катастрофи

Подорожчання продуктів більше торкнеться Європи

Підрив росіянами Каховської ГЕС має жахливі наслідки: зокрема, він позначиться на зростанні світових цін на продукти. А ось ситуація з подорожчанням продовольства в Україні через Каховську катастрофу не така плачевна.

Таку думку висловили експерти, пише УНН.

Аналітик Олександр Паращий не очікує на суттєве зростання цін на продукти в Україні. Однак овочі та кавуни можуть все ж таки подорожчати.

"Затоплені регіони не найбільші аграрні регіони в Україні. Фермерство там займає дуже низьку частку у збиранні зернових в Україні. Але ми знаємо, що цей регіон багатий на овочівництво і, відповідно, є невеликий ризик того, що можуть подорожчати овочі та фрукти, такі як огірки, помідори, а також кавуни. Але говорити про те, що буде якесь суттєве підвищення цін на основні продукти харчування точно не варто", — пояснив він.

На думку виконавчого директора "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзіна, подорожчання продуктів торкнеться лише Європи.

"Подорожчання очікується у світі, тому що на 4% підскочили ціни на зернові. В Україні нічого дорожчати не буде", — зазначив він.

Пендзін додав, що українці вже пережили 2022 рік, коли площі окупованих територій були більшими. Крім того, навчені гірким досвідом фермерські господарства, цього року садять більше овочів. Експерт також не очікує в Україні на дефіцит продуктів. Проте експортний потенціал нашої країни зменшиться.

"Для світу надзвичайно важливо, що Україна через всі події збере на 10% менше врожаю, це приблизно мінус 4-5 мільйонів тонн. Але Україна збере десь 35-38 мільйонів тонн зернових, а з олійними взагалі буде під 55-60 мільйонів тонн. А для того, щоб нам прогодуватися треба всього 15. Так, впаде експортний потенціал на 5-6 мільйонів тонн. Україна менше отримає валюти від продажу зернових. І все, внутрішній ринок більш ніж заповнений. Ми не матимемо дефіциту ні у чому", — тішить прогнозами експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до середини літа в Україні подешевшають деякі популярні продукти, йдеться про курячі яйця та основні види м’яса. А ось хліб, навпаки, зростатиме в ціні.