В Украине может вырасти цена на главный продукт: при каких условиях и насколько

В силу одного обстоятельства может увеличиться цена на основной продукт

Из-за возможного роста цены на автомобильное горючее летом подорожают и основные продукты.

Как сообщает директор Хмельницкого хлебозавода Валентин Романенко в эфире местного телеканала ТВ7+, с июля могут вырасти цены на муку, потому и на хлеб.

Подорожание муки в Украине составит около 7-10%, однако она произойдет только при повышении отпускных цен на автомобильное горючее, уверяет Романенко.

В эфире эксперт разъясняет, что из-за возврата стандартных ставок акциза и НДС на топливо с 1 июля стоимость литра бензина вырастет на 12 грн, а дизеля – на 8 грн.

Такое подорожание приведет к повышению себестоимости всех технологических цепочек, в которых используются транспортные услуги. В частности, это касается и хлеба. В этом месяце существенных оснований для подорожания нет. Если будет существенно поднятие горюче-смазочных материалов, тогда будем вынуждены пересматривать логистику, ценовую политику. И будет подорожание. Я прогнозирую подорожание от 7 до 10 процентов ", — объясняет Валентин Романенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что овощи в Украине будут дорожать. На рост цен будут влиять два фактора – сезонность и террористический акт россиян на Каховской ГЭС.