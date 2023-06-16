Их покупают многие: топ-5 продуктов, которые подорожали в Украине в июне

Больше всего в этом месяце подорожала рыба

В первый месяц лета в Украине изменились цены на многие популярные у покупателей продукты. В том числе выросла стоимость яблок, сахара, сала, скумбрии и пшеничного хлеба. "Телеграф" рассказывает, сколько они сейчас стоят в крупных супермаркетах.

По данным портала Минфин, больше всего из перечисленных выше продуктов в период с мая по июнь в Украине подорожала скумбрия. За последние полгода с каждым месяцем происходят резкие колебания стоимости этой рыбы.

Цены на яблоки в украинских супермаркетах

Украинские яблоки в июне взлетели в цене с 25,38 гривны за один килограмм до 32,75. В то же время яблоки Айдаред подорожали более чем на пять гривен и сейчас их продают по 41,50.

Цены на сахар в украинских супермаркетах

Кристаллический сахар за последний месяц подорожал с 33,26 до 34,07 гривны. К слову, в последние месяцы его цена держалась практически на одном уровне.

Цены на сало в украинских супермаркетах

Домашнее сало в июне выросло в цене за 2,50 гривны. Сейчас популярный продукт продают в супермаркетах по цене 189 гривен за килограмм.

В то же время соленое сало стало дороже практически на семь гривен. Сейчас его можно приобрести в среднем по 269,89.

Цены на скумбрию в украинских супермаркетах

Свежемороженная скумбрия в этом месяца значительно выросла в цене. Сейчас ее в среднем продают по 144,26 грн. В мае ценник на этот продукт составлял 136,73.

Цены на пшеничный хлеб в украинских супермаркетах

Пшеничный хлеб в период с мая по июнь подорожал с 32,43 до 33,99 грн.

Нарезной пшеничный хлеб стал дороже практически на три гривны за месяц. Сейчас средняя его цена — 35,93 за 650г.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономист Олег Пендзин рассказал украинцам, когда начнут существо дешеветь фрукты и овощи.