Багато хто їх купує: топ-5 продуктів, які подорожчали в Україні у червні

Найбільше цього місяця подорожчала риба

У перший місяць літа в Україні змінилися ціни на популярні у покупців продукти. У тому числі зросла вартість яблук, цукру, сала, скумбрії та пшеничного хліба. "Телеграф" розповідає, скільки вони зараз коштують у великих супермаркетах.

За даними порталу Мінфін, найбільше з перелічених вище продуктів у період із травня по червень в Україні подорожчала скумбрія. Останні пів року з кожним місяцем відбуваються різкі коливання вартості цієї риби.

Ціни на яблука в українських супермаркетах

Українські яблука у червні злетіли у ціні з 25,38 гривні за один кілограм до 32,75. Водночас яблука Айдаред подорожчали на понад п’ять гривень і зараз їх продають по 41,50.

Ціни на цукор в українських супермаркетах

Кристалічний цукор за останній місяць подорожчав із 33,26 до 34,07 гривні. До речі, останніми місяцями його ціна трималася практично на одному рівні.

Ціни на сало в українських супермаркетах

Домашнє сало у червні зросло у ціні за 2,50 гривні. Наразі популярний продукт продають у супермаркетах за ціною 189 гривень за кілограм.

Водночас солоне сало стало дорожчим практично на сім гривень. Наразі його можна придбати в середньому по 269,89.

Ціни на скумбрію в українських супермаркетах

Свіжоморожена скумбрія цього місяця значно зросла в ціні. Наразі її в середньому продають по 144,26 грн. У травні цінник цей продукт становив 136,73.

Ціни на пшеничний хліб в українських супермаркетах

Пшеничний хліб у період із травня по червень подорожчав з 32,43 до 33,99 грн.

Нарізний пшеничний хліб став дорожчим практично на три гривні за місяць. Нині середня його ціна — 35,93 за 650 г.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економіст Олег Пензін розповів українцям, коли почнуть істоту дешевшати фрукти та овочі.