Овощи в Украине будут дорожать: стало известно насколько

Никаких больших колебаний в ценах на продукты в Украине специалисты не отмечают

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС Украина страдает большими убытками, к тому же эта экологическая катастрофа отразится и на ценах.

Как сообщает аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Валентин Литвиновв эфире марафона Единственные новости, цена потребительской корзины в стране увеличилась на 0,28%.

Он добавляет, что небольшой рост цен обусловлен пребыванием Украины на ценовом плато. "То есть то, что было год назад с ценами на продукты, логистикой, производством, мы это преодолели еще тогда. И сейчас мы видим, что ситуация действительно не ухудшается — она стабильна", — объясняет Валентин Литвинов.

Следует отметить, что по состоянию на сегодняшний день дорожают овощи. Аналитик рассказал, что есть два фактора, которые влияют на цены – сезонность и террористический акт россиян на Каховской ГЭС.

Какие цены ждать украинцам в ближайшее время

Валентин Литвинов прогнозирует, что цены на овощи будут расти до 18-20%, то есть в пределах инфляции. К тому же аналитик отмечает, что в этом году в Украине не будет никаких больших колебаний.

"Все будет зависеть от того, как будет проходить у нас посевная: как мы будем собирать урожай, будут ли благоприятные погодные условия, будет ли открыта граница на экспорт и что у нас будет с потреблением овощей", — сообщается в марафоне "Единые Новости".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о продуктах, которые могут подорожать после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, цены увеличатся на арбузы и овощи.