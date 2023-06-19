Овочі в Україні будуть дорожчати: стало відомо наскільки

Жодних великих коливань в цінах на продукти в Україні фахівці не зазначають

Через підрив росіянами Каховської ГЕС, Україна потерпає великі збитки, до того ж, ця екологічна катастрофа відобразиться і на цінах.

Як повідомляє аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентин Літвінов в ефірі марафону Єдині новини, ціна споживчого кошика в країні збільшилась на 0,28%.

Він додає, що невелике зростання цін зумовлено перебуванням України на ціновому плато. "Тобто те, що було рік тому з цінами на продукти, логістикою, виробництвом, ми це подолали ще тоді. І наразі ми бачимо, що ситуація насправді не погіршується — вона стабільна", — пояснює Валентин Літвінов.

Слід зазначити, що станом на зараз дорожчають овочі. Аналітик розповів, що є два фактори, які впливають на ціни — сезонність і терористичний акт росіян на Каховській ГЕС.

На які ціни чекати українцям найближчим часом

Валентин Літвінов прогнозує, що ціни на овочі зростатимуть до 18-20%, тобто в межах інфляції. До того ж, аналітик наголошує, що у цьому році в Україні не буде жодних великих коливань.

"Все буде залежати від того, як буде проходити у нас посівна: як ми будемо збирати врожай, чи будуть сприятливі погодні умови, чи буде відкритий кордон на експорт і що у нас буде зі споживанням овочів", — повідомляється в марафоні Єдині Новини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про продукти, які можуть подорожчати після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, ціни збільшяться на кавуни та овочі.