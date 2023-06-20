В України може зрости ціна на головний продукт: за яких умов та наскільки

Через одну обставину може збільшитись ціна на основний продукт

Через можливе зростання ціни на автомобільне пальне влітку подорожчають і основні продукти.

Як повідомляє директор Хмельницького хлібозаводу Валентин Романенко в ефірі місцевого телеканалу ТВ7+, від липня можуть зрости ціни на борошно, тому і на хліб.

Подорожчання борошна в Україні становитиме близько 7-10%, проте воно станеться лише за умови підвищення відпускних цін на автомобільне пальне, запевняє Романенко.

В ефірі експерт роз'яснює, що через повернення стандартних ставок акцизу та ПДВ на пальне з 1 липня вартість літра бензину зросте на 12 грн, а дизеля – на 8 грн.

"Таке подорожчання призведе до підвищення собівартості всіх технологічних ланцюжків, у яких використовуються транспортні послуги. Зокрема, це стосується й хліба.Цього місяця суттєвих підстав для подорожчання немає. Якщо буде суттєво підняття пально-мастильних матеріалів, тоді будемо змушені переглядати логістику, цінову політику. І буде подорожчання. Я прогнозую подорожчання від 7 до 10 відсотків", — пояснює Валентин Романенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що овочі в Україні будуть дорожчати. На зростання цін впливатимуть два фактори — сезонність та терористичний акт росіян на Каховській ГЕС.