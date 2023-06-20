Экспорт сахара под запретом: грозит ли Украине дефицит

До сентября производители не смогут продавать сахар за границу

Кабмин запретил экспорт сладкого продукта к началу нового сезона сахароварения. Производители жалуются на срыв контрактов с ЕС и убытки. Действительно ли Украине грозит дефицит сахара, разбирался "Бизнес Телеграф"

В Украине достаточные запасы сахара, поэтому экспорт можно было не отменять, однако обнулением экспортных квот Минэкономики пытается не допустить роста цен на сладкий продукт внутри государства. Уже в июле спрос на сахар вырастет под сезон закруток. На этом фоне экспорт может спровоцировать рост его стоимости в 1,5 раза – до уровня европейских отметок. Именно такому сценарию пытаются помешать чиновники.

В Минэкономики испугались темпов экспорта

Темпы вывоза сахара в другие страны на протяжении последних месяцев были достаточно высокими. Это привело к тому, что к началу июня сахарники почти исчерпали квоты на сезон 2022/2023 от Минэкономики. Так, по данным Гостаможслужбы, украинские экспортеры вывезли более 350 тыс. т сахара и сахаросодержащей продукции, что составляет 95% от запланированного экспорта на текущий сезон.

Наращивать поставки стимулировал резкий рост стоимости сахара в Европе — в среднем на 61% с августа 2021 года. Нашим аграриям стало интересно продавать его на этот рынок. Поэтому правительство решило сработать на опережение, введя ограничения, чтобы не допустить дефицита сахара и его подорожания в Украине.

В Минэкономики объяснили, что прибегнуть к таким мерам вынуждены прежде всего ради продовольственной безопасности страны. Поэтому во избежание дефицита этого продукта в летне-осенний период, когда резко растет его потребление и растут цены на внутреннем рынке, было принято решение временно установить нулевую квоту на экспорт этой продукции.

Сахара хватит всем?

В Национальной ассоциации сахарников Украины уверяют, что пороть горячку с запретом экспорта не стоило — сахара хватит всем: и украинцам, и европейцам, потому что есть переходные остатки — 635 тысяч тонн. В связи с этим и. о. главы правления ассоциации "Укрсахар" Назар Михайловин опроверг "Бизнес Телеграфу" угрозу дефицита продукта и назвал запрет на экспорт безосновательным.

"Сахар внутри страны есть в достаточном количестве и признаков его дефицита не предвидится, соответственно, рост стоимости не прогнозируется", — сказал он.

В Украине осталось 35 работающих сахарозаводов, из них сахароварением будут заниматься 30. По мнению ассоциации, их производства хватит и для экспорта, и для бесперебойного обеспечения населения Украины продукцией.

На потребление сахара в Украине сильно повлияла военная миграция – оно уменьшилось. Кроме того, запасливые украинцы скупили сахар еще в прошлом году, утверждают в "Укрсахаре". Что касается пищевой отрасли, в частности кондитерской и производства сладких вод/соков, эти предприятия закупают объемы сырья, достаточные для бесперебойной работы в течение 1-1,5 месяцев, уверяет Михайловин.

Предотвратит дефицит сахара в этом сезоне увеличение и посевных площадей. По данным Минагрополитики, в 2022 году под сахарную свеклу было задействовано 180,6 тысячи га, в этом году достигли 214 тысяч га.

Министерства молчат, а контракты горят

По указанным причинам "Укрсахар" направил в Министерство экономики и Минагрополитики письмо-обращение, в котором просит отсрочить введение нулевых квот на сахар, однако ответа пока не получил. Решение правительства ввести нулевую квоту на поставки сахара за границу ударит по отрасли, поскольку уже заключены экспортные контракты с другими странами, рассказывают в ассоциации сахарников.

Крупнейшими импортерами сахара из Украины сегодня являются Румыния, Болгария, Польша, Венгрия. Из-за запрета эти потребители не получат товар, что повредит имиджу страны, считает и. о. главы правления "Укрсахара", и спровоцирует излишнее напряжение в отношениях с ЕС.

Кстати, Румыния уже начала бить тревогу, ведь из-за засухи и неурожая в Европе уменьшилось производство сахара, соответственно, его стоимость на внутреннем рынке скакнула вверх. А украинский сахар компенсировал потребности.

Михайловин рассказывает, что сахарные заводы и компании, уже заключившие договоры на экспорт в Европу, понесли убытки. В Украине в настоящее время затаможено 45 тысяч тонн сахара. Он находится в электронной очереди на вывоз.

Запрет экспорта также усложнит для предприятий отрасли планирование работы в будущем сезоне и лишит их валютной выручки, которая направлялась на ремонтные работы и модернизацию сахарных заводов, а также на закупку горюче-смазочных материалов под сбор урожая. Он начнется в сентябре.

Правительству не стоит беспокоиться о продовольственной безопасности, считают сахарники, потому что отрасль меньше пострадала от теракта на Каховской ГЭС, поскольку сахарную свеклу не выращивают в Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

"Сахарной свеклой засевают поля Западной Украины и центральных областей: Винницкая, Черкасская, Житомирская, Киевская, Полтавская. В Харьковской области свеклу не выращивают из-за большой площади заминированных полей", — объясняет Михайловин.

Из-за экспорта сахар достигнет европейской цены?

Впрочем, некоторые эксперты считают шаги правительства обоснованными, если государство хочет сдержать рост цен на сахар в летний сезон. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подсчитал баланс производства и потребления сахара в Украине и пришел к выводу, что на самом деле лишних объемов сахара в стране уже нет.

"Украина выпустила примерно 1,2 млн тонн продукции, плюс переходные остатки (635 тыс. тонн. — Ред.). В среднем на душу населения приходится 30 кг сахара в год. Если считать, что нас осталось 30 млн, 900 тысяч тонн мы съедаем. Кроме того, есть потребности пищевой и спиртовой отрасли. То есть объем украинского внутреннего потребления составляет 1,1-1,150 млн тонн. 350 тысяч тонн, которые предусмотрены по балансу для экспорта, уже отправили. Все! Больше нечего отправлять", — рассказал он "Бизнес Телеграфу".

Поэтому в данной ситуации, отмечает эксперт, позиция Минэкономики вполне правильна и понятна, потому что украинский потребитель, в отличие от европейцев, не готов покупать более дорогой сахар.

Если бы чиновники не ограничили экспорт, уже в июле стоимость сахара могла бы вырасти по меньшей мере в 1,5 раза, или до 52 грн за кг в розницу, считает Пендзин, что равносильно ценам в ЕС.

Почему экспорт более привлекателен

По данным Экономического дискуссионного клуба, средняя розничная цена на килограмм сахара в Украине составляет 34,78 грн. Если покупать оптом, цены можно снизить до 30 тыс. грн за тонну. На экспорт сахар отправляют по 720–730 евро за тонну. Если конвертировать в гривну, его стоимость в разных странах ЕС будет колебаться от 45 до 58 грн за кг. То есть если экспортировать сахар оптовому потребителю в европейских странах, то цена тонны вырастет до 1000 евро. При этом сахарники получат возмещение НДС.

Таким образом, заигрывание экономического блока правительства с населением не позволит сахарникам до начала нового сезона воспользоваться привлекательными перспективами продажи сахара за границу, где цены выше украинских примерно в 1,5 раза. Если только на наше правительство не начнут давить правительства стран, куда мы экспортируем нашу продукцию. Ведь Украине предоставлены с начала войны беспрецедентные возможности для экспорта, которые она ограничивает в одностороннем порядке.