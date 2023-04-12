Зачем класть сахар в холодильник: хитрость, которая удивит результатом

С таким секретом нам не страшен ни один запах

У каждой хозяйки бывают ситуации, когда в холодильнике "живет" неприятный запах. Можно бороться с ним при помощи апельсина, однако что делать, если цитруса дома нет?

В таком случае вам поможет лайфхак с сахаром. "Главред" рассказывает, как сахар поможет справиться с неприятной проблемой и убрать запах из холодильника.

Как убрать запах из холодильника с помощью сахара

Безусловно, для некоторых такой способ покажется странным — в холодильнике сахар станет влажным, склеится и впитает в себя все ароматы продуктов.

Но есть одно "но". Оказывается, сахар поможет решить проблему избытка влаги и неприятных запахов в холодильнике.

Благодаря своей способности поглощать влагу и запахи, сахар избавит вас от многих хлопот. Также стоит помнить о том, что сахар также помогает дольше сохранить свежесть продуктов.

Просто положите несколько ложек (или кубиков) сахара в небольшой контейнер и поставьте в холодильник. Не забывайте периодически менять сахар по мере того, как он станет очень влажным и будет иметь неприятный запах.

А вот избавиться от неприятного запаха в туалете вам поможет пенка для бритья. Оказывается, это прекрасный помощник при мытье унитаза.