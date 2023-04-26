Зачем использовать сахар при засолке сала: рецепт настоящей украинской закуски
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Простой рецепт невероятной вкуснятины
Рецептов приготовления сала существует очень много. Все зависит от вкусовых предпочтений и времени, которое саломаны готовы потратить, чтобы на столе появилось самое украинское блюдо.
Однако наиболее популярным остается рецепт засоленного сала. Вместе с тем у многих возникает при его приготовлении вопрос – как засолить вкусное, мягкое сало. Вместе с "Главредом" мы поделимся одним из необычных рецептов засолки сала — с сахаром. Вам понадобятся простые ингредиенты, которые превратят его в настоящий деликатес.
Как засолить сало с сахаром
Ингредиенты:
- килограмм сала;
- двести граммов соли;
- двадцать граммов черного молотого перца;
- половина головки чеснока;
- несколько штук засушенных лавровых листьев;
- сахар.
Способ приготовления:
- Промойте сало в воде и обсушите плотными бумажными салфетками.
- Куски сала обваляйте в достаточном количестве сахара.
- Поместите сало в контейнер и оставьте в холодильнике на 12 часов;
- После этого смойте сахар и снова обсушите сало.
- Приготовьте смесь приправ и чеснока и натрите ею сало. Поместите в холодильник на 1-3 суток.
Из сала можно также приготовить потрясающую трехслойную закуску. Полчаса времени — и вкуснятина на столе.