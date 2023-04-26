Зачем использовать сахар при засолке сала: рецепт настоящей украинской закуски

Простой рецепт невероятной вкуснятины

Рецептов приготовления сала существует очень много. Все зависит от вкусовых предпочтений и времени, которое саломаны готовы потратить, чтобы на столе появилось самое украинское блюдо.

Однако наиболее популярным остается рецепт засоленного сала. Вместе с тем у многих возникает при его приготовлении вопрос – как засолить вкусное, мягкое сало. Вместе с "Главредом" мы поделимся одним из необычных рецептов засолки сала — с сахаром. Вам понадобятся простые ингредиенты, которые превратят его в настоящий деликатес.

Как засолить сало с сахаром

Ингредиенты:

килограмм сала;

двести граммов соли;

двадцать граммов черного молотого перца;

половина головки чеснока;

несколько штук засушенных лавровых листьев;

сахар.

Способ приготовления:

Промойте сало в воде и обсушите плотными бумажными салфетками. Куски сала обваляйте в достаточном количестве сахара. Поместите сало в контейнер и оставьте в холодильнике на 12 часов; После этого смойте сахар и снова обсушите сало. Приготовьте смесь приправ и чеснока и натрите ею сало. Поместите в холодильник на 1-3 суток.

Из сала можно также приготовить потрясающую трехслойную закуску. Полчаса времени — и вкуснятина на столе.