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Зачем использовать сахар при засолке сала: рецепт настоящей украинской закуски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимая закуска украинцев - сало
Любимая закуска украинцев - сало. Фото food.noteru.com

Простой рецепт невероятной вкуснятины

Рецептов приготовления сала существует очень много. Все зависит от вкусовых предпочтений и времени, которое саломаны готовы потратить, чтобы на столе появилось самое украинское блюдо.

Однако наиболее популярным остается рецепт засоленного сала. Вместе с тем у многих возникает при его приготовлении вопрос – как засолить вкусное, мягкое сало. Вместе с "Главредом" мы поделимся одним из необычных рецептов засолки сала — с сахаром. Вам понадобятся простые ингредиенты, которые превратят его в настоящий деликатес.

Как засолить сало с сахаром

Ингредиенты:

  • килограмм сала;
  • двести граммов соли;
  • двадцать граммов черного молотого перца;
  • половина головки чеснока;
  • несколько штук засушенных лавровых листьев;
  • сахар.

Способ приготовления:

  1. Промойте сало в воде и обсушите плотными бумажными салфетками.
  2. Куски сала обваляйте в достаточном количестве сахара.
  3. Поместите сало в контейнер и оставьте в холодильнике на 12 часов;
  4. После этого смойте сахар и снова обсушите сало.
  5. Приготовьте смесь приправ и чеснока и натрите ею сало. Поместите в холодильник на 1-3 суток.

Из сала можно также приготовить потрясающую трехслойную закуску. Полчаса времени — и вкуснятина на столе.

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