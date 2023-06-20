Експорт цукру під забороною: чи загрожує Україні дефіцит

До вересня виробники не зможуть продавати цукор за кордон

Кабмін заборонив експорт солодкого продукту до початку нового сезону цукроваріння. Виробники скаржаться на зрив контрактів з ЄС та збитки. Чи справді Україні загрожує дефіцит цукру, розбирався "Бізнес Телеграф"

В Україні — достатні запаси цукру, тож експорт можна було не скасовувати, однак обнуленням експортних квот Мінекономіки намагається не допустити зростання цін на солодкий продукт всередині держави. Вже в липні попит на цукор зросте під сезон закруток. На цьому тлі експорт може спровокувати зростання його вартості в 1,5 раза — до рівня європейських позначок. Саме цьому сценарію намагаються завадити чиновники.

В Мінекономіки злякались темпів експорту

Темпи вивозу цукру до інших країн впродовж останніх місяців були доволі високими. Це призвело до того, що на початок червня цукровики майже вичерпали квоти на сезон 2022/2023 від Мінекономіки. Так, за даними Держмитслужби, українські експортери вивезли понад 350 тис. т цукру та цукровмісної продукції, що становить 95% від запланованого експорту на поточний сезон.

Нарощувати постачання стимулювало різке зростання вартості цукру в Європі — в середньому на 61% з серпня 2021 року. Нашим аграріям стало цікаво продавати його на цей ринок. Тож уряд вирішив спрацювати на випередження, запровадивши обмеження, щоб не допустити дефіциту цукру та його здорожчання в Україні.

У Мінекономіки пояснили, що вдатися до таких заходів змушені насамперед задля продовольчої безпеки країни. Тому з метою уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період, коли різко зростає його споживання і зростають ціни на внутрішньому ринку, було ухвалено рішення тимчасово встановити нульову квоту на експорт цієї продукції.

Цукру вистачить усім?

В Національній асоціації цукровиків України запевняють, що пороти гарячку із забороною експорту було не варто — цукру вистачить всім: і українцям, і європейцям, бо є перехідні залишки — 635 тисяч тонн. У зв’язку з цим в. о. голови правління асоціації "Укрцукор" Назар Михайловин спростував "Бізнес Телеграфу" загрозу дефіциту продукту і назвав заборону експорту безпідставною.

"Цукор усередині країни є у достатній кількості й ознак його дефіциту не передбачається, відповідно, зростання вартості не прогнозується", — сказав він.

В Україні залишилися 35 працюючих цукрозаводів, з них цукроварінням займатимуться 30. На думку асоціації, їхнього виробництва вистачить і для експорту, і для безперебійного забезпечення населення України продукцією.

На споживання цукру в Україні дуже вплинула воєнна міграція — воно зменшилось. Крім того, запасливі українці скупили цукор ще торік, стверджують в "Укрцукрі". Що стосується харчової галузі, зокрема, кондитерської та виробництва солодких вод/соків, ці підприємства закуповують обсяги сировини, достатні для безперебійної роботи впродовж 1-1,5 місяців, запевняє Михайловин.

Запобігатиме дефіциту цукру цього сезону збільшення і посівних площ. За даними Мінагрополітики, 2022 року під цукрові буряки було залучено 180,6 тисячі га, цього року — сягнули 214 тисяч га.

Міністерства мовчать, а контракти горять

Через вказані причини "Укрцукор" направив до Міністерства економіки та Мінагрополітики лист-звернення, у якому просить відстрочити запровадження нульових квот на цукор, однак відповіді поки не отримав. Рішення уряду запровадити нульову квоту на постачання цукру за кордон вдарить по галузі, оскільки вже укладено експортні контракти з іншими країнами, розповідають в асоціації цукровиків.

Найбільшими імпортерами цукру з України на сьогодні є Румунія, Болгарія, Польща, Угорщина. Через заборону ці споживачі не отримають товар, що зашкодить іміджу країни, вважає в. о. голови правління "Укрцукру", та спровокує зайве напруження в стосунках з ЄС.

До речі, Румунія вже почала бити на сполох, адже через посуху та неврожай у Європі зменшилося виробництво цукру, відповідно, його вартість на внутрішньому ринку стрибнула вгору. А український цукор компенсував потреби.

Михайловин розповідає, що цукрові заводи та компанії, які вже уклали договори на експорт в Європу, зазнали збитків. В Україні наразі замитнено 45 тисяч тонн цукру. Він перебуває в електронній черзі на вивезення.

Заборона експорту також ускладнить для підприємств галузі планування роботи в майбутньому сезоні та позбавить їх валютної виручки, яка спрямовувалась на ремонтні роботи та модернізацію цукрових заводів, а також на закупівлю паливно-мастильних матеріалів під збирання врожаю. Воно розпочнеться у вересні.

Уряду не варто хвилюватися про харчову безпеку, вважають цукровики, бо галузь менше постраждала від теракту на Каховській ГЕС, оскільки цукровий буряк не вирощують у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

"Ним засівають поля Західної України та центральних областей: Вінницька, Черкаська, Житомирська, Київська, Полтавська. У Харківській області буряки не вирощують через велику площу замінованих полів", — пояснює Михайловин.

Через експорт цукор сягне європейської ціни?

Втім, деякі експерти вважають кроки уряду обґрунтованими, якщо держава хоче стримати зростання цін на цукор у літній сезон. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин порахував баланс виробництва і споживання цукру в Україні та дійшов висновку, що насправді зайвих обсягів цукру в країні вже немає.

"Україна виготовила приблизно 1,2 млн тонн продукції, плюс перехідні залишки (635 тис. тонн. — Ред.). У середньому на душу населення припадає 30 кг цукру на рік. Якщо вважати, що нас залишилося 30 млн, 900 тисяч тонн ми з’їдаємо. Крім цього, є потреби харчової та спиртової галузі. Тобто обсяг українського внутрішнього споживання становить 1,1- 1,150 млн тонн. 350 тисяч тонн, що передбачені по балансу для експорту, уже відправили. Все! Більше нема чого відправляти", — розказав він "Бізнес Телеграфу".

Тому в даній ситуації, наголошує експерт, позиція Мінекономіки цілком правильна і зрозуміла, бо український споживач, на відміну від європейців, не готовий купувати набагато дорожчий цукор.

Якби чиновники не обмежили експорт, вже в липні вартість цукру могла б зрости щонайменше у 1,5 раза, або до 52 грн за кг у роздріб, вважає Пендзин, що прирівнює її до цін в ЄС.

Чому експорт привабливіший

За даними Економічного дискусійного клубу, середня роздрібна ціна кілограма цукру в Україні становить 34,78 грн. Якщо купувати оптом, ціну можна знизити до 30 тис. грн за тонну. На експорт цукор відправляють по 720-730 євро за тонну. Якщо конвертувати в гривню, вартість його в різних країнах ЄС коливатиметься від 45 до 58 грн за кг. Тобто, якщо експортувати цукор оптовому споживачу в європейських країнах, то ціна тонни зросте до 1000 євро. При цьому цукровики отримають відшкодування ПДВ.

Таким чином, загравання економічного блоку уряду з населенням не дозволить цукровикам до початку нового сезону скористатися привабливими перспективами продажу цукру за кордон, де ціни вищі за українські приблизно у 1,5 раза. Якщо тільки на наш уряд не почнуть тиснути уряди країн, куди експортують нашу продукцію. Адже Україні надано з початку великої війни безпрецедентні можливості для експорту, які вона обмежує в односторонньому порядку.