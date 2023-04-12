Навіщо класти цукор у холодильник: хитрість, яка здивує результатом

З таким секретом нам не страшний жоден запах

Кожна господиня має ситуації, коли в холодильнику "живе" неприємний запах. Чи можна боротися з ним за допомогою апельсина, проте що робити, якщо цитрусу вдома немає?

У такому разі вам допоможе лайфхак із цукром. "Главред" розповідає, як цукор допоможе впоратися з неприємною проблемою та прибрати запах із холодильника.

Як прибрати запах із холодильника за допомогою цукру

Безумовно, для деяких такий спосіб видасться дивним — у холодильнику цукор стане вологим, склеїться і вбере всі аромати продуктів.

Але є одне але". Виявляється, цукор допоможе розв'язати проблему надлишку вологи та неприємних запахів у холодильнику.

Завдяки своїй здатності поглинати вологу та запахи, цукор позбавить вас багатьох клопотів. Також варто пам’ятати про те, що цукор також допомагає довше зберегти свіжість продуктів.

Просто покладіть кілька ложок (або кубиків) цукру в маленький контейнер і поставте в холодильник. Не забувайте періодично змінювати цукор у міру того, як він стане дуже вологим і матиме неприємний запах.

А ось позбавитися неприємного запаху в туалеті вам допоможе пінка для гоління. Виявляється, це чудовий помічник при митті унітазу.