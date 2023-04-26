Навіщо використовувати цукор при засолюванні сала: рецепт справжньої української закуски

Простий рецепт неймовірної смакоти

Рецептів приготування сала існує дуже багато. Все залежить від смакових уподобань та часу, який саломани готові витратити, щоб на столі з’явилася найукраїнськіша страва.

Однак найпопулярнішим залишається рецепт засоленого сала. Натомість у багатьох виникає при його приготуванні питання – як засолити смачне, м’яке сало. Разом із "Главредом" ми поділимося одним із незвичайних рецептів засолювання сала — з цукром. Вам знадобляться прості інгредієнти, які перетворять його на справжній делікатес.

Як засолити сало з цукром

Інгредієнти:

кілограм сала;

двісті грамів солі;

двадцять грамів чорного меленого перцю;

половина голівки часнику;

кілька штук засушеного лаврового листя;

цукор.

Спосіб приготування:

Промийте сало у воді та обсушіть щільними паперовими серветками. Шматки сала обваляйте у достатній кількості цукру. Помістіть сало в контейнер і залиште у холодильнику на 12 годин; Після цього змийте цукор та знову обсушіть сало. Приготуйте суміш приправ та часнику і натріть нею сало. Помістіть у холодильник на 1-3 доби.

З сала можна також приготувати приголомшливу тришарову закуску. Півгодини часу — і смакота на столі.