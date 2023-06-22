Цены на продукты будут расти: что сейчас дорожает, а что подешевело

В мае очень сильно упала цена на один главный продукт

В Украине подешевеют некоторые продукты летом, к тому же снижения цен можно ожидать еще на масло, хлеб и хлебопродукты, сахар, макаронные изделия и молоко.

Как сообщает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко на сайте, цена на яйца снижается уже второй месяц подряд, потому что в апреле они подешевели на 8,7%.

На сайте директор комментирует, на какие продукты в мае снизилась цена:

масло подсолнечное (-1,3%);

хлеб и хлебопродукты (-0,6%);

сахар (-0,4%);

макаронные изделия и молоко (-0,2%).

Однако Юрий Лупенко отмечает, что в мае потребительские цены выросли на 0,5% против 0,2% в апреле, а на продукты – на 0,9% и 0,3% соответственно. Наибольшее повышение цен произошло на фруктах — 87%, хотя в апреле снизились на 1,4 %.

Какие продукты подорожали

мясо и мясопродукты – на 1,7%;

рыбу и продукты из рыбы – на 0,6%,

творог и сыр – на 0,6 %.

В целом динамика потребительских цен свидетельствует об усилении сезонных тенденций на рынке продуктов питания, а рост цен на овощи и фрукты произошел за счет поступления первых ягод и ранних овощей. В последующие месяцы можно ожидать замедления роста цен на эти группы товаров, а по наиболее массовым продуктам – снижение потребительских цен ”, – разъясняет Юрий Лупенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подрыв Каховской ГЭС может повлечь за собой повышение цен в Украине.