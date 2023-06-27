Некоторые продукты в Украине подешевеют в течение лета: о чем идет речь

На некоторые продукты в Украине снизится цена, несмотря на экологическую катастрофу на Каховской ГЭС

Несмотря на то, что в Украине летом подорожают куриное мясо и яйца, цена на некоторые продукты в течение лета снизится.

Как сообщает экономист Олег Пендзин в эфире "Общественного радио", в июле-сентябре подешевеют овощи и фрукты.

Экономист рассказал, что каждый год цены на овощи и фрукты к лету снижаются. Однако начало июня этого года было нетипичным. Некоторые продукты из овощной группы, напротив, внезапно подорожали. Выросли также и цены на фрукты, например, яблоки.

Но, несмотря на "качели" цен, фактор сезонности все же возобладает.

Мы уже с вами видим, что на борщевой набор, на овощи, фрукты, которые выращиваются на нашей территории, цены уже начали падать. Мы реально ожидаем, что где-то в середине июня цены на весь спектр овощей/фруктов будут гораздо ниже, чем еще месяц назад», – говорит Пензин.

К тому же эксперт отмечает, что нынешний год оказался для отечественного овощеводства и садоводства еще сложнее предыдущего. Причиной тому стала низкая реализация зерна и масличных культур, а следствие — аграрии не смогли получить такую прибыль, как прошлой зимой.

"Большинство регионов, где растут фрукты и овощи, остаются во временной оккупации. А тут еще и катастрофа на Каховской ГЭС подлила масла в огонь ", — рассказывает эксперт.

Однако цена на овощи и продукты будет снижаться благодаря поступлению на рынок более дешевой продукции. Причем из двух источников: как из-за границы, так и от отечественных аграриев из подконтрольных регионов, которые взяли на себя в этом году больше "овощной нагрузки".

"Традиционно, как начинается лето, цены падают. Такая ситуация продолжается, как правило, до середины-конца сентября. После этого, как соберут урожай, начнется сезон постепенного роста цен", — уточнил аналитик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о неизбежном подорожании рыбы.