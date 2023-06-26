В силу двух обстоятельств: какие продукты в Украине подорожают в июле и августе
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Увеличение цен на два продукта следует ожидать в июле-августе
В Украине дорожают некоторые потребительские продукты и в этот список попали яйца и куриное мясо.
Как сообщает ассоциация "Союз птицеводов Украины", причиной увеличения цены на вышеперечисленные продукты стало подорожание энергоресурсов.
На сайте добавляют, что в структуре себестоимости продукции птицеводства электроэнергия занимает от 7 до 12%, а некоторых видов продукции – до 30%.
"Однако следует понимать, что производство продукции птицеводства состоит из разных этапов, а потому на каждом из них мы будем иметь увеличение стоимости составляющих и соответственно себестоимость конечной продукции отрасли будет возрастать в "геометрической прогрессии". Повышение стоимости электрической энергии производители будут переводить на конечных потребителей продукции, поскольку собственные резервы сдерживания роста отпускных цен уже исчерпаны ", — говорится в сообщении.
К тому же работники ассоциации указали еще одну причину роста цен — возврат налогов на горючее до довоенного уровня. Поэтому подорожают и другие составляющие птицеводства: топливо, зерно, комбикорма.
"Для отрасли основным негативным последствием станет удорожание зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, составляющих основу комбикорма и наибольшую долю в себестоимости продукции птицеводства ", — добавляется на сайте.
Поэтому, как следствие, при реализации указанных инициатив, уже в июле отрасль ощутит последствия повышения стоимости энергоресурсов из-за негативных изменений в структуре себестоимости продукции, а с августа производители вынуждены будут повышать оптово-отпускные цены на продукцию птицеводства для конечных потребителей для покрытия собственных производственных затрат. ".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о снижении цен на главные продукты. Среди них есть масло, хлеб и хлебопродукты, сахар, макаронные изделия и молоко.