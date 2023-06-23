Начинает ощутимо дорожать: сколько в Украине сейчас стоит рыба

Экологическая катастрофа, устроенная россиянами в Херсонской области, повлияет на цену рыбы и морепродуктов

В мае в Украине подорожали некоторые потребительские продукты и в этот список попали рыба и морепродукты. По сравнению с предыдущим месяцем в июне цены на эти продукты выросли на 3,05%, то есть 103,05%.

Как сообщает портал "Минфин", в мае 2023 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составлял 101,23%.

Средняя стоимость рыбы и морепродуктов в июне 2023 года.

Из-за террористического акта на Каховской ГЭС в Украине есть дальнейший риск увеличения цен на вышеперечисленные продукты, поскольку в стране был запрещен вылов рыбы и морепродуктов в Днепре и Черном море. К тому же, в этом году почти невозможно рассчитывать на поставку аграрной продукции юга, поскольку все фермерские поля были затоплены.

По прогнозам экспертов, в последующие годы эта экологическая катастрофа приведет к большим проблемам с фруктами и овощами из Херсона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал прогноз экспертов, которые говорят, что из-за возможного роста цен на автомобильное топливо могут подорожать основные продукты и среди них есть мука. То есть, летом хлебобулочные продукты могут подорожать на 7-10%.