Починає відчутно дорожчати: скільки в Україні зараз коштує риба

Екологічна катастрофа, влаштована росіянами на Херсонщині, вплине на ціну риби та морепродуктів

У травні в Україні подорожчали деякі споживчі продукти і до цього списку потрапила риба та морепродукти. Порівняно з попереднім місяцем, у червні ціни на ці продукти зросли на 3,05%, тобто 103,05%

Як повідомляє портал "Мінфін", у травні 2023 цей індекс відносно попереднього місяця складав 101,23%.

Середня вартість риби та морепродуктів у червні 2023

Через терористичний акт на Каховській ГЕС в Україні є подальший ризик збільшення цін на вищезазначені продукти, бо в країні було заборонено вилов риби та морепродуктів у Дніпрі та Чорному морі. До того ж, в цьому році майже не можливо розраховувати на постачання аграрної продукції півдня, оскільки усі фермерські поля були затоплені.

За прогнозами експертів, у наступні роки ця екологічна катастрофа призведе до великих проблем із фруктами та овочами з Херсонщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав прогноз експертів, які кажуть, що через можливе зростання цін на автомобільне пальне можуть подорожчати основні продукти і серед них є борошно. Тобто влітку хлібобулочні продукти можуть подорожчати на 7-10%.