Через дві обставини: які продукти в Україні подорожчають у липні та серпні

Збільшення цін на два продукти слід чекати у липні-серпні

В Україні дорожчають деякі споживчі продукти і до цього списку потрапили яйця та куряче м'ясо.

Як повідомляє асоціація "Союз птахівників України", причиною збільшення ціни на вищезазначені продукти стало дорожчання енергоресурсів.

На сайті додають, що у структурі собівартості продукції птахівництва електроенергія займає від 7 до 12%, а деяких видів продукції — до 30%.

"Однак варто розуміти, що виробництво продукції птахівництва складається з різних етапів, а тому на кожному з них ми матимемо збільшення вартості складових і відповідно собівартість кінцевої продукції галузі буде зростати в "геометричній прогресії". Підвищення вартості електричної енергії виробники будуть перекладати на кінцевих споживачів продукції, оскільки власні резерви стримування росту відпускних цін вже вичерпані", — мовиться у повідомленні.

До того ж, працівники асоціації вказали ще одну причину зростання цін — повернення податків на пальне до довоєнного рівня. Тож, подорожчають й інші складові птахівництва: паливо, зерно, комбікорми.

"Для галузі основним негативним наслідком стане здорожчання зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, які складають основу комбікорму та найбільшу частку в собівартості продукції птахівництва", — додається на сайті.

Тому, як наслідок, при реалізації зазначених ініціатив, вже в липні галузь відчує наслідки підвищення вартості енергоресурсів через негативні зміни в структурі собівартості продукції, а з серпня виробники вимушені будуть підвищувати "оптово-відпускні ціни на продукцію птахівництва для кінцевих споживачів для покриття власних виробничих витрат".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про зниження цін на головні продукти. Серед них є олія, хліб і хлібопродукти, цукор, макаронні вироби та молоко.