Ціни на популярну в Україні ягоду скоро підуть вниз

Ціна на деякі ягоди є меншою, аніж у минулому році

Хоча торгові мережі влітку не збираються зменшувати ціни на деякі продукти, однак смородина точно буде дешевше, аніж торік.

Як повідомляє EastFruit, ціна на перші партії смородини сьогодні в середньому на 23% нижча, ніж на початок сезону реалізації цих ягід в минулому році.

Тож, як зазначають аналітитки, наразі українські садівники готові відвантажувати як червону, так і чорну смородину по 50-70 грн/кг.

Водночас, ключові гравці ринку впевнені, що середня ціна на смородину в поточному році може бути нижчою, ніж у минулому сезоні. Це пов'язано зі збільшенням врожайності ягоди через початок плодоношення нових насаджень.

"За словами самих садівників, нижчий рівень цін на перші партії червоної та чорної смородини в поточному сезоні пояснюється високою пропозицією сезонних фруктів і ягід на українському ринку, а також досить стриманим попитом у цьому сегменті", — додається на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку також можуть подешевшати овочі та фрукти. Зменшення цін пов'язано з сезонністю цих продуктів.