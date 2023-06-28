Одне дешевшає, інше дорожчає: на які продукти зміниться ціна протягом літа

Протягом літа ціни впадуть на яйця, але можуть піднятись на м'ясо

В Україні деякі продукти влітку подешевшають, хоча ціни на м'ясо торгові мережі зменшувати не збираються.

Як повідомляє Фокус, "новини з фронту, катастрофічна ситуація на півдні через теракт росіян на Каховській ГЕС і деякі інші фактори цілком здатні перевернути ситуацію з цінами із ніг на голову".

Роз'яснюється. що середньомісячна ціна десятка курячих яєць у травні становила 56,10–59,05 грн. У порівнянні з квітнем їхня вартість знизилася від 7,3 до 11,1%. Однак, ціна на яловичину, свинину та м'ясо птиці не впала.

"Серед винятків — курячі гомілки, які в травні стали дорожчими на 6,9%. Загалом за п'ять місяців 2023 року роздрібні ціни на м'ясо серйозно зросли," — додається у повідомленні.

Які ціни були у травні на м'ясо

яловичі ребра — 157,98 грн/кг (+11,4% до січня 2023 року);

курячі гомілки — 81,95 грн/кг (+15,2%);

куряче філе — 148,60 грн/кг (+7,4%);

свиняча грудинка — 183,86 грн/кг (+5,2 %);

свинячий нашийок — 241,81 грн/кг (+22,5%).

Причинами дорожчання вищезазначених продуктів стали високі енерговитрати переробних підприємств та недостатньо розвинений внутрішній ринок через скорочення виробництва внаслідок втрати низки підприємств у районах поблизу зони ведення бойових дій, а високий попит продукції підприємства тривалий час закривали імпортом.

За словами старшої наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлани Пашко в коментарі для Фокус, яйца дешевшатимуть мінімум до середини літа.

"Але не слід забувати, що зменшення або зростання ціни на курячі яйця залежатиме й від проведення воєнних дій на території України", — зазначила Світлана Пашко.

Водночас улітку продовжаться коливання цін на основні види м'яса: яловичина дешевшатиме до 3 %, а курятина та свинина дорожачатимуть до 9%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям слід готуватись і до підвищення цін на хліб та хліборобні продукти через дорожчання палива та електроенергії.