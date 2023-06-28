Одно дешевеет, другое дорожает: на какие продукты изменится цена в течение лета

В течение лета цены упадут на яйца, но могут подняться на мясо

В Украине некоторые продукты летом подешевеют, хотя цены на мясо торговые сети уменьшать не собираются.

Как сообщает Фокус, "новости с фронта, катастрофическая ситуация на юге из-за теракта россиян на Каховской ГЭС и некоторые другие факторы вполне способны перевернуть ситуацию с ценами с ног на голову".

Разъясняется. что среднемесячная цена десятка куриных яиц в мае составила 56,10–59,05 грн. По сравнению с апрелем их стоимость снизилась от 7,3 до 11,1%. Однако цена на говядину, свинину и мясо птицы не упала.

"Среди исключений — куриные голени, которые в мае стали дороже на 6,9%. Всего за пять месяцев 2023 розничные цены на мясо серьезно выросли ", — добавляется в сообщении.

Какие цены были в мае на мясо

говяжьи ребра — 157,98 грн/кг (+11,4% к январю 2023 года);

куриные голени — 81,95 грн/кг (+15,2%);

куриное филе — 148,60 грн/кг (+7,4%);

свиная грудинка – 183,86 грн/кг (+5,2 %);

свиная ошейка — 241,81 грн/кг (+22,5%).

Причинами подорожания вышеперечисленных продуктов стали высокие энергозатраты перерабатывающих предприятий и недостаточно развитый внутренний рынок из-за сокращения производства вследствие потери ряда предприятий в районах вблизи зоны ведения боевых действий, а высокий спрос на продукцию предприятия длительное время закрывали импортом.

По словам старшей научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светланы Пашко в комментарии для Фокус, яйца будут дешеветь минимум до середины лета.

"Но не следует забывать, что уменьшение или рост цены на куриные яйца будет зависеть и от проведения военных действий на территории Украины ", — отметила Светлана Пашко.

В то же время, летом продолжатся колебания цен на основные виды мяса: говядина будет дешеветь до 3%, а курятина и свинина будут дорожать до 9%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам следует готовиться и к повышению цен на хлеб и хлеборобные продукты из-за подорожания топлива и электроэнергии.