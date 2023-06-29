Цены на популярную в Украине ягоду скоро пойдут вниз

Цена на некоторые ягоды меньше, чем в прошлом году

Хотя торговые сети летом не собираются снижать цены на некоторые продукты, однако смородина точно будет дешевле, чем в прошлом году.

Как сообщает EastFruit, цена на первые партии смородины сегодня в среднем на 23% ниже, чем к началу сезона реализации этих ягод в прошлом году.

Так, как отмечают аналитики, украинские садоводы готовы отгружать как красную, так и черную смородину по 50-70 грн/кг.

В то же время, ключевые игроки рынка уверены, что средняя цена на смородину в текущем году может быть ниже, чем в прошлом сезоне. Это связано с увеличением урожайности ягоды из-за начала плодоношения новых насаждений.

"По словам самих садоводов, более низкий уровень цен на первые партии красной и черной смородины в текущем сезоне объясняется высоким предложением сезонных фруктов и ягод на украинском рынке, а также достаточно сдержанным спросом в этом сегменте", — добавляется на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом также могут подешеветь овощи и фрукты. Уменьшение цен связано с сезонностью этих товаров.