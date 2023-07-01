Лук в Украине дешевеет: в чем причина и что будет с ценами дальше

Репчатый лук не пользуется особой популярностью на рынке

В Украине продолжает стабильно дешевеет лук из-за сниженного спроса на рынке. В частности, это касается раннего лука, сезонное предложение которого только увеличивается. Из-за существенной разницы между спросом и предложением фермеры и вынуждены снижать цены на репчатый лук урожая 2023 года.

Об этом рассказали аналитики проекта EastFruit. По их словам, несмотря на сезонное снижение цен, стоимость лука в этом году существенно выше цены в аналогичный период 2022 года.

По данным мониторинга цен, украинские производители сегодня отгружают ранний лук по 28–36 гривен за килограмм (0,77–0,98 долларов). Это на 15% дешевле, чем еще неделю назад. По словам производителей, для падения стоимости репчатого лука есть несколько причин:

погода нормализовалась, поэтому возобновились темпы уборки урожая;

увеличилось предложение раннего лука на рынке

Эксперты отмечают, что спрос на лук по-прежнему остается на низком уровне. Несмотря на снижение цен, лук все равно стоит на 77% дороже, чем в аналогичный период 2022 года. Кроме того, этот продукт и дальше продолжит дешеветь, так как из-за ситуации на рынке фермеры вынуждены пересматривать цены практически каждый день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с ценой на смородину в Украине. Производители считают, что средняя цена на смородину в текущем году может быть ниже, чем в прошлом сезоне.