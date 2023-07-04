У аграриев есть определенные запасы: как подорожание топлива повлияет на цену продуктов в Украине

Продукты постепенно будут дорожать из-за одного обстоятельства

С 1 июля в Украине подорожало автомобильное горючее, так что увеличение цены на некоторые продукты и товары первой необходимости тоже не заставит себя ждать.

Как сообщает генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в эфире Общественное, в первую очередь подорожание горючего повлияет на работу аграриев.

Коваль отмечает, что увеличение цен произошло в начале массовой жатвы, когда по всем областям начинается уборка ранних зерновых. Аграрии имеют "определенные запасы" горючего, но их не хватит на всю кампанию.

"Поэтому мы будем убирать урожай уже после подорожания ", — пояснил он.

Эксперт уверен, что резкого увеличения цен на продукты не будет, но следует ожидать плавного повышения в течение июля отдельных групп товаров.

"В целом наблюдаем инфляционные проявления на сельскохозяйственную продукцию: овощи, ягоды, фрукты, бахчевые культуры . Будет незначительное, плавное подорожание к осени. Никто не ожидает скачкообразного роста цен, потому что есть запасы горючего, есть другие факторы, к примеру, цена на нефть, нефтепродукты на мировых рынках. Сегодня есть такой незначительный тренд плавного падения, поэтому это также будет определять цены на продукты», — говорится в сообщении.

Павел Коваль говорит, что можно было резко поднять с 1 июля цены на горючее, но тогда не было б продаж.

"Так же и в магазинах по ценам на мясную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, свежие овощи, фрукты и прочее. бы формировали панические ожидания или какую-либо скупку отдельных видов товаров», — объясняет специалист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторый продукт в Украине подешевел из-за сезонности.