Ест почти каждый: в июле может подорожать несколько популярных продуктов
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Аналитики отмечают, что на некоторые продукты летом в Украине цена будет стабильной
В течение лета некоторые продукты подешевеют, включая мясо и яйца. А вот на муку и крупу цена останется стабильной.
Об этом сообщает главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемиссина для 24 канала.
"Средняя цена на гречневую крупу снизилась еще на 30 копеек, а рис подешевел на 1%. Впрочем, единственной крупой, отмечавшей удорожание, остается пшено", — уточняет Светлана Черемиссина.
Какая цена на продукты будет в июле
- В июне индекс потребительских цен на гречку составил 99,41%. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена на гречневую крупу снизилась с 52,12 гривны за килограмм до 51,82 гривны.
- Рис в июне подешевел тоже – с 55,86 гривны до 55,38 гривны.
- В мае пшено подорожало на 4,35%, а в июне по сравнению с предыдущим месяцем продукт прибавил в цене еще 3,25% и стоит сейчас 31,03 гривны.
- Мука продолжает дешеветь. Индекс потребительских цен на этот вид агропродукции в июне составил 99,35%, а средняя цена снизилась с 16,55 до 16,44 гривны.
В то же время есть возможность подорожания хлеба на 2-5%. Причиной роста цены может стать подорожание электроэнергии и с 1 июля всех видов авто горючего.
Цена на хлеб по состоянию на сейчас и сколько будет стоить в июле
- По сравнению с предыдущим месяцем цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта выросла на 3,13% — до 43,37 гривны ,
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 1,67% и стоит сейчас 35,30 гривны.
- В течение июня батон и ржаной хлеб не подорожали.
Напомним, ранее "Телеграф" писал об уменьшении цены на одну ягоду в течение лета.