Ест почти каждый: в июле может подорожать несколько популярных продуктов

Аналитики отмечают, что на некоторые продукты летом в Украине цена будет стабильной

В течение лета некоторые продукты подешевеют, включая мясо и яйца. А вот на муку и крупу цена останется стабильной.

Об этом сообщает главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемиссина для 24 канала.

"Средняя цена на гречневую крупу снизилась еще на 30 копеек, а рис подешевел на 1%. Впрочем, единственной крупой, отмечавшей удорожание, остается пшено", — уточняет Светлана Черемиссина.

Какая цена на продукты будет в июле

В июне индекс потребительских цен на гречку составил 99,41%. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена на гречневую крупу снизилась с 52,12 гривны за килограмм до 51,82 гривны .

составил 99,41%. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена на гречневую крупу снизилась с 52,12 гривны за килограмм до . Рис в июне подешевел тоже – с 55,86 гривны до 55,38 гривны .

в июне подешевел тоже – с 55,86 гривны до . В мае пшено подорожало на 4,35%, а в июне по сравнению с предыдущим месяцем продукт прибавил в цене еще 3,25% и стоит сейчас 31,03 гривны .

подорожало на 4,35%, а в июне по сравнению с предыдущим месяцем продукт прибавил в цене еще 3,25% и стоит сейчас . Мука продолжает дешеветь. Индекс потребительских цен на этот вид агропродукции в июне составил 99,35%, а средняя цена снизилась с 16,55 до 16,44 гривны.

В то же время есть возможность подорожания хлеба на 2-5%. Причиной роста цены может стать подорожание электроэнергии и с 1 июля всех видов авто горючего.

Цена на хлеб по состоянию на сейчас и сколько будет стоить в июле

По сравнению с предыдущим месяцем цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта выросла на 3,13% — до 43,37 гривны ,

выросла на 3,13% — до , Хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 1,67% и стоит сейчас 35,30 гривны .

подорожал на 1,67% и стоит сейчас . В течение июня батон и ржаной хлеб не подорожали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об уменьшении цены на одну ягоду в течение лета.