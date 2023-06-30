Їсть майже кожен: у липні може здорожчати кілька популярних продуктів

Аналітики зазначають, що на деякі продукти влітку в Україні ціна буде стабільною

Протягом літа деякі продукти подешевшають, зокрема м'ясо та яйця. А от на муку та крупи ціна залишиться стабільною.

Про це повідомляє головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна для 24 Каналу.

"Середня ціна на крупу гречану знизилась ще на 30 копійок, а рис подешевшав на 1%. Втім, єдиною крупою, що зазначала здорожчання, залишається пшоно", — уточнює Світлана Черемісіна.

Яка ціна на продукти буде у липні

У червні індекс споживчих цін на гречку склав 99,41%. Порівняно з попереднім місяцем середня ціна на крупу гречану знизилась з 52,12 гривні за кілограм до 51,82 гривні .

склав 99,41%. Порівняно з попереднім місяцем середня ціна на крупу гречану знизилась з 52,12 гривні за кілограм до . Рис у червні подешевшав теж – з 55,86 гривні до 55,38 гривні .

у червні подешевшав теж – з 55,86 гривні до . У травні пшоно подорожчало на 4,35%, а в червні порівняно з попереднім місяцем продукт додав в ціні ще 3,25% і коштує нині 31,03 гривні .

подорожчало на 4,35%, а в червні порівняно з попереднім місяцем продукт додав в ціні ще 3,25% і коштує нині . Борошно продовжує дешевшати. Індекс споживчих цін на цей вид агропродукції у червні склав 99,35%, а середня ціна знизилась з 16,55 гривні до 16,44 гривні.

Водночас, є можливість подорожчання хлібу на 2-5%. Причиною збільшення ціни може стати здорожчання електроенергії та з 1 липня всіх видів автомобільного пального.

Ціна на хліб станом на зараз і скільки коштуватиме в липні

Порівняно з попереднім місяцем ціна на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку зросла на 3,13% – до 43,37 гривні ,

зросла на 3,13% – до , Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчав на 1,67 % і коштує зараз 35,30 гривні .

подорожчав на 1,67 % і коштує зараз . Протягом червня батон та житній хліб не подорожчали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про зменшення ціни на одну ягоду протягом літа.