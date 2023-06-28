Переробники молока тримають удар: попри втрату молокозаводів через агресію рф українці мають вдосталь молочних продуктів

Молокопереробники забезпечують роботою дев’ять суміжних галузей, в яких загалом зайнято до 1 млн працівників

Через обстріли та окупацію Україна втратила частину молокопереробних підприємств. Завантажені роботою дві третини вцілілих виробництв. Та ці 112 молокозаводів працевлаштовують 60 тис людей, які перероблять цього року майже 3 млн т молока у йогурти, сири, сметану, масло, згущені молочні консерви — стратегічні для країни продукти. Всупереч суттєвому падінню попиту на молочку через виїзд українців за кордон, деякі підприємства збільшують випуск продукції та її експорт, забезпечуючи країну валютою.

Встояли та відновлюють виробництво

Завзятість, з якою переробники зберігають та утримують виробництво важливої для країни молочної продукції вражає. "Від початку війни "Волошкове поле" ні на хвилину не зупиняло виробництва, хоча деякі наші підприємства фізично постраждали від російських обстрілів — в Чернігівській області, на Сумщині, в Миколаєві. Там обстріли відбуваються і донині", — розповідає "Бізнес Телеграфу" Андрій Табалов, власник ПрАТ "Юрія", ТМ "Волошкове поле". Він згадує, як великим викликом у перші два місяці війни були не лише обстріли, а колосальні проблеми з логістикою. "Іноді, нам самим доводилося забирати молоко із молочних ферм і доставляти його до мереж. Було і таке, що ми на прохання фермерів переробляли молоко, щоб просто роздати людям", — каже Табалов.

На підприємствах ПрАТ "Юрія" поставили собі за мету зберегти виробництва та переробку будь-якою ціною, головне — зберегти колективи. "Нам це вдалося. Наразі ми практично вийшли на довоєнні обсяги переробки", — каже власник "Волошкового поля".

"За весь період повномасштабної війни у нас були і падіння, і зростання", — згадує Сергій Вовченко, голова наглядової ради групи компаній "Молочний альянс". — "Перші півроку був спад виробництва: один із наших заводів потрапив під обстріл і ми були вимушені зупинити там виробництво. Скоротилось постачання молока, зменшилось споживання молока і молочних продуктів, було зруйновано багато торгівельних точок".

Минулого року група компаній "Молочний альянс" сплатила податків та зборів на суму більш ніж 590 млн грн. За словами менеджера, для компанії друге півріччя минулого року було більш успішним завдяки експортним поставкам. За рахунок того, що в Європі суттєво зросли ціни на сировину і на готову продукцію. "Наша ж продукція стала конкурентною за цінами. Так, ми продавали в ЄС не тільки сухе знежирене молоко і суху сироватку, але й тверді сири (і досить багато) та вершкове масло" — відзначив Вовченко.

Цього року група компаній "Молочний альянс" має свіжі цифри перемоги на ворогом у виробництві молочної продукції. У січні-травні цього року вона збільшила випуск кисломолочної продукції на 50%, групи кисло-молочного сиру — на 37%, сирів — на 27%, а сиру "Чеддер" — на 43%, молока — на 25%, вершків — на 13%. Але довелось здоляти ряд труднощів.

В першому півріччі поточного року "Молочний альянс" суттєво змінив структуру виробництва і продажі через зупинку експорту до країн ЄС. В Європі ціни знизились, і переробник став не конкурентним. Окрім того, компанія зменшила експорт продукції до Казахстану через те, що логістика стала значно дорожчою і російські заводи відібрали частину казахського ринку в українських підприємств через більш зручну логістику і запуск виробництва сирного продукту.

Але ці проблеми були подолані завдяки внутрішньому споживачеві. "Ми змогли наростити виробництво і реалізацію продукції з незбираного молока та кисломолочної продукції на внутрішньому ринку. За рахунок того, що великі торгові мережі почали відкривати нові точки або відновлювати роботу раніше існуючих, ми серйозно попрацювали над збільшенням наших продажів через роздрібну торгівлю, через дистриб’юторів. І, таким чином, в середньому, в другому кварталі наші заводи переробили в 2022 році і переробляють зараз щоденно на 100 тонн молока більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року," — розповідає Сергій Вовченко.

"Молочний альянс" ще не вийшов на довоєнні обсяги переробки молока. Але компанія продовжує оновлювати свій продуктовий ряд. Запустила багато новинок продукції з незбираного молока, розширила ряд безлактозний молочних продуктів і виробництво продуктів дитячого харчування. "Це допомогло нам збільшити виробництво і продажі на внутрішньому ринку цього року", — пояснює менеджер.

Дані: ГК “Молочний альянс”

Аналітична компанія "Інфоагро", прогнозує, що цього року на переробку надійде 2.8 млн т молока. Це лише на 12% менше, ніж у попередньому році. Тож, можна сміливо стверджувати, що галузь вдалося втримати всупереч труднощам.

Регіони-лідери переробки

Держстат повідомляє, що на 1 листопада 2022 року в Україні зареєстровано 354 підприємства, які займаються переробкою молока. Це на 11% менше, ніж у листопаді мирного 2021 року. За даними служби статистики Україна втратила 43 молочні підприємства. Найбільше — на Луганщині, Херсонщині, Миколаївщині та Харківщині.

Насправді, вважають у Спілці молочних підприємств України (СМПУ), картина сумніша: минулого року були зайняті переробкою молока майже втричі менше підприємств — 112. З них великих підприємств — 73 Вони переробляють щоденно більше 100 т молока.

Найбільші потужності розташовані на Вінниччині: 8 підприємств у цій області можуть переробляти 646 тис т молока на рік. Другою за масштабами переробки є Полтащина. Тут працює 7 підприємств, які можуть переробити 609 тис т молока. Черкащина є осередком 6 переробників, потужності яких дозволяють переробити 602 тис т молока. Київщина лідирує за кількістю підприємств. Тут 10 потужностей, які потенційно можуть переробити понад півмільйона тонн молока. Активні переробні підприємства мають сумарні потужності на рівні близько 5 млн т в рік. Цих обсягів вистачає, аби задовольнити потреби споживачів по всій країні. І не аби як, а щоб кожен українець мав доступ до широкої лінійки молокопродуктів та міг обирати між торговими марками.

Дані: СМПУ

Експорт вберігає підприємства від простою

Минулого року переробні підприємства, попри вибування суттєвих потужностей з ринку через війну та падіння попиту, намагалися втримати переробку молока на довоєнному рівні. Вона знизилась, але не критично — з 3,2 млн т до 2,93 млн т.

Загальний випуск молочних продуктів зменшився на 22%. Втім, вдалося втримати виробництво сухого молока. Воно майже не зменшилося — в 2022 році вироблено 34 тис т проти 34,1 тис т. Майже не змінився випуск вершкового масла — тогоріч його виробили 60 тис т проти 64,4 тис т. Не так багато втратили ми й у виробництві сирів — вироблено майже 90 тис т проти 106,5 тис в 2021 році.

Дані: СМПУ

Сухе молоко, масло, сири, згущене молоко, як правило, експортуються. В 2022 році було відкрито експорт до ЄС для 16 молокопереробних компаній. Наразі переробники тримаються за можливість реалізувати зайві обсягів молокопродуктів з межами країни, щоб перекрити втрати через зменшення попиту на них в Україні. За підрахунками Інституту демографії, за кордоном лишаються не менше 5 млн українців, переважно жінки та діти. Вони є основними споживачами молочних продуктів.

Низька купівельна спроможність суттєво впливає на завантаження переробних підприємств. Щоб не скорочувати людей та не зупинятись, молокозаводи вишукують ринки збуту для української молочки в ЄС та інших країнах, долаючи складнощі воєнної логістики. Тому так важливо зберегти цей напрямок збуту та підтримувати його. Цього року вже маємо приріст по експорту окремих видів молочних продуктів у об’ємах та виручці.

Дані: СМПУ

Як молокопереробники працевлаштовують мільйон людей

На перший погляд 112 підприємств — цифра невелика. Насправді галузь є одним з найбільших роботодавців. Якщо врахувати постачальників, перевізників та весь ланцюжок від появи молока на фермах до молочної продукції на полицях магазинів та супермаркетів вийде, що цей бізнес дає роботу до 1 млн громадян.

Безпосередньо молокопереробні заводи задіюють 60 тисяч працівників у різних регіонах нашої країни, розповідає Вадим Чагаровський, голова об’єднання "Спілка молочних підприємств України". З них 73 підприємства переробляють не менше 100 т молока на добу — це багато. А 10 компаній переробляють 50% молока, яке надходить від виробників.

Далі арифметика проста. Виробництво 1 млн т молока потребує залучення 16 тис працівників в молочному скотарстві. Відповідно при переробці 3 млн тонн молока кількість працюючих в молочному скотарстві досягає 50 тис чоловік.

"Виробництво молока залучає 9 суміжних галузей, а саме — скотарство, м‘ясопереробку, молокопереробку, виробництво шкіри, переробку її у взуття та одяг, ветеринарію, виробництво упаковки, доїльного та переробного обладнання, логістику", — відзначає Чагаровський. Таким чином, цього року понад 400 тис чоловік будуть прямо чи опосередковано задіяні у переробці молочної сировини.

Власник "Волошкового поля" Андрій Табалов пояснює: молочна галузь – дуже чутлива та дотична до інших галузей економіки. У ній справді працюють близько 1 млн українців. "Якби заводи припинили переробляти молоко, постраждали б тисячі інших людей, наші постачальники, фермери, суміжні підприємства. Але ворогу не вдалося зруйнувати нас тоді, не вийде і зараз", — впевнений Табалов.

Переробники стимулюють виробництво молока

Переробні підприємства дають поштовх для розвитку тваринництва. Не буде попиту на молоко — не працюватимуть виробники молока. Станом на 1 січня 2023 рік у молочних господарствах України утримують 388 тис корів. Це майже втричі менше поголів’я, ніж утримує населення — 950 тис голів. Попри такий суттєвий розрив саме промислове виробництво молока забезпечує 90% молочної сировини для подальшої її переробки у молокопродукцію для населення.

Секрет — у продуктивності ферм. Вона в 2,3 рази вища за цей показник в домашніх господарствах. Після здобуття Україною незалежності промислове виробництво молока втричі збільшило показники продуктивності. В домашніх господарствах вона майже не змінилася. Такий результат забезпечується лише інвестиціями, які стимулюють переробники молока, закуповуючи продукцію молочних ферм. Вони являються надійними партнерами для сільгосппідприємств, які зайняті промисловим виробництвом молока.

Дані: СМПУ

Гарний приклад співпраці переробника та виробника демонструє ПрАТ "Юрія" разом зі СТОВ "Іскра", що розташоване в селі Байбузи, Черкаського р-ну, Черкаської області. Ферма постачає молочну сировину, яку споживачі потім купують в готовій продукції під торговою маркою "Волошкове поле". По сути, переробник забезпечує утримання близько півтисячі корів. Люди в селі мають роботу, корівки — якісні корми та догляд, а споживач — улюблену продукцію.

Таким чином, переробка молока — соціально відповідальний бізнес по своїй суті. Іншим він бути не може. Це одна з базових галузей економіки, яка тісно вплетена в роботу інших, і дає робочі місця багатьом українцям. Тому будь які намагання порушити її роботу позначаться на ефективності роботи інших секторів економіки.