Переработчики молока держат удар: несмотря на потерю молокозаводов из-за агрессии рф украинцы имеют достаточно молочных продуктов

Молокопереработчики обеспечивают работой девять смежных отраслей, в которых в общем занято до 1 млн работников

Из-за обстрелов и оккупации Украина потеряла часть молокоперерабатывающих предприятий. Загружены работой две трети уцелевших производств. И эти 112 молокозаводов трудоустраивают 60 тыс. человек, которые переработают в этом году почти 3 млн т молока в йогурты, сыры, сметану, масло, сгущенные молочные консервы — стратегические для страны продукты. Вопреки существенному падению спроса на молочку из-за выезда украинцев за границу, некоторые предприятия увеличивают выпуск продукции и ее экспорт, обеспечивая страну валютой.

Устояли и возобновляют производство

Упорство, с которым переработчики сохраняют и удерживают производство важной для страны молочной продукции, поражает. "С начала войны "Волошкове поле" ни на минуту не останавливало производства, хотя некоторые наши предприятия физически пострадали от российских обстрелов — в Черниговской области, Сумской области, Николаеве. Там обстрелы происходят и поныне", — рассказывает "Бизнес Телеграфу" Андрей Табалов, владелец ЧАО "Юрія", ТМ "Волошкове поле". Он вспоминает, как большим вызовом в первые два месяца войны были не только обстрелы, но и колоссальные проблемы с логистикой. "Иногда нам самим приходилось забирать молоко из молочных ферм и доставлять его в сети. Было и такое, что мы по просьбе фермеров перерабатывали молоко, чтобы просто раздать людям", — говорит Табалов.

На предприятиях ЧАО "Юрія" задались целью сохранить производства и переработку любой ценой, главное — сохранить коллективы. "Нам это удалось. Сейчас мы практически вышли на довоенные объемы переработки", — говорит владелец "Волошкового поля".

"За весь период полномасштабной войны у нас были и падения, и рост", — вспоминает Сергей Вовченко, председатель наблюдательного совета группы компаний "Молочний альянс". — "Первые полгода был спад производства: один из наших заводов попал под обстрел и мы были вынуждены остановить там производство. Сократились поставки молока, уменьшилось потребление молока и молочных продуктов, было разрушено много торговых точек".

В прошлом году группа компаний "Молочний альянс" уплатила налогов и сборов на сумму более 590 млн грн. По словам менеджера, для компании второе полугодие прошлого года было успешнее благодаря экспортным поставкам. За счет того, что в Европе существенно выросли цены на сырье и готовую продукцию. "Наша же продукция стала конкурентной по ценам. Да, мы продавали в ЕС не только сухое обезжиренное молоко и сухую сыворотку, но и твердые сыры (и достаточно много) и сливочное масло", — отметил Вовченко.

В этом году у группы компаний "Молочний альянс" есть свежие цифры победы над врагом в производстве молочной продукции. В январе-мае этого года она увеличила выпуск кисломолочной продукции на 50%, группы кисло-молочного сыра — на 37%, сыров — на 27%, а сыра "Чеддер" — на 43%, молока — на 25%, сливок — на 13%. Но пришлось преодолеть ряд трудностей.

В первом полугодии текущего года "Молочний альянс" существенно изменил структуру производства и продаж из-за остановки экспорта в страны ЕС. В Европе цены снизились и переработчик стал не конкурентным. Кроме того, компания уменьшила экспорт продукции в Казахстан из-за того, что логистика стала значительно дороже и российские заводы отобрали часть казахского рынка у украинских предприятий из-за более удобной логистики и запуска производства сырного продукта.

Но эти проблемы были преодолены благодаря внутреннему потребителю. Мы смогли нарастить производство и реализацию продукции из цельного молока и кисломолочной продукции на внутреннем рынке. Итак, в среднем, во втором квартале наши заводы переработали в 2022 году и перерабатывают сейчас ежедневно на 100 тонн молока больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года," — рассказывает Сергей Вовченко.

"Молочний альянс" еще не вышел на довоенные объемы переработки молока. Но компания продолжает обновлять свой продуктовый ряд. Запустила много новинок продукции из цельного молока, расширила ряд безлактозных молочных продуктов и производство продуктов детского питания. "Это помогло нам увеличить производство и продажи на внутреннем рынке в этом году", — объясняет менеджер.

Данные: ГК "Молочний альянс"

Аналитическая компания "Інфоагро" прогнозирует, что в этом году на переработку поступит 2.8 млн т молока. Это всего на 12% меньше, чем в предыдущем году. Поэтому можно смело утверждать, что отрасль удалось удержать вопреки трудностям.

Регионы-лидеры переработки

Госстат сообщает, что на 1 ноября 2022 года в Украине зарегистрировано 354 предприятия, занимающихся переработкой молока. Это на 11% меньше чем в ноябре мирного 2021 года. По данным службы статистики, Украина потеряла 43 молочных предприятия. Больше всего — в Луганской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

На самом деле, считают в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ), картина более печальная: в прошлом году были заняты переработкой молока почти втрое меньше предприятий — 112. Из них крупных предприятий — 73. Они перерабатывают ежедневно более 100 т молока.

Наибольшие мощности расположены в Винницкой области: 8 предприятий в этой области могут перерабатывать 646 тыс т молока в год. Вторая по масштабам переработки Полтащина. Здесь работает 7 предприятий, которые могут переработать 609 тыс. тонн молока. Черкасщина является центром 6 переработчиков, мощности которых позволяют переработать 602 тыс т молока. Киевщина лидирует по числу предприятий. Здесь 10 мощностей, которые могут переработать более полумиллиона тонн молока. Активные перерабатывающие предприятия обладают суммарными мощностями на уровне около 5 млн т в год. Этих объемов достаточно, чтобы удовлетворить потребности потребителей по всей стране. И как-нибудь, а чтобы каждый украинец имел доступ к широкой линейке молокопродуктов и мог выбирать между торговыми марками.

Данные: СМПУ

Экспорт уберегает предприятия от простоя

В прошлом году перерабатывающие предприятия, несмотря на выбывание существенных мощностей с рынка из-за войны и падения спроса, пытались удержать переработку молока на довоенном уровне. Она снизилась, но не критично — с 3,2 млн т до 2,93 млн т.

Общий выпуск молочных продуктов снизился на 22%. Впрочем, удалось удержать производство сухого молока. Оно почти не уменьшилось — в 2022 году произведено 34 тыс. т против 34,1 тыс. т. Почти не изменился выпуск сливочного масла — в этом году его произвели 60 тыс. т против 64,4 тыс. т. Не так много потеряли мы и в производстве сыров — произведено почти 90 тыс. т против 106,5 тыс. в 2021 году.

Данные: СМПУ

Сухое молоко, масло, сыры, сгущенка, как правило, экспортируются. В 2022 году был открыт экспорт в ЕС для 16 молокоперерабатывающих компаний. В настоящее время переработчики держатся за возможность реализовать лишние объемы молокопродуктов за пределами страны, чтобы перекрыть потери из-за уменьшения спроса на них в Украине. По подсчетам Института демографии, за границей остаются не менее 5 млн. украинцев, преимущественно женщины и дети. Они являются основными потребителями молочных продуктов.

Низкая покупательная способность оказывает существенное влияние на загрузку перерабатывающих предприятий. Чтобы не сокращать персонал и не останавливаться, молокозаводы выискивают рынки сбыта для украинской молочки в ЕС и других странах, преодолевая сложности военной логистики. Поэтому так важно сохранить это направление сбыта и поддерживать его. В этом году уже есть прирост по экспорту отдельных видов молочных продуктов в объемах и выручке.

Данные: СМПУ

Как молокопереработчики трудоустраивают миллион человек

На первый взгляд 112 предприятий – цифра небольшая. На самом деле отрасль является одним из крупнейших работодателей. Если учесть поставщиков, перевозчиков и всю цепочку от появления молока на фермах до молочной продукции на полках магазинов и супермаркетов, выйдет, что этот бизнес дает работу до 1 млн. граждан.

Непосредственно молокоперерабатывающие заводы задействуют 60 тысяч работников в разных регионах нашей страны, рассказывает Вадим Чагаровский, глава объединения "Спілка молочних підприємств України". Из них 73 предприятия перерабатывают не менее 100 т молока в сутки – это много. А 10 компаний перерабатывают 50% молока, поступающего от производителей.

Далее арифметика проста. Производство 1 млн т молока требует привлечения 16 тыс. работников в молочном скотоводстве. Соответственно при переработке 3 млн тонн молока количество работающих в молочном скотоводстве достигает 50 тыс. человек.

"Производство молока вовлекает 9 смежных отраслей, а именно — скотоводство, мясопереработку, молокопереработку, производство кожи, переработку ее в обувь и одежду, ветеринарию, производство упаковки, доильного и перерабатывающего оборудования, логистику", — отмечает Чагаровский. Таким образом, в этом году более 400 тыс. человек будут прямо или косвенно задействованы в переработке молочного сырья.

Владелец "Волошкового поля" Андрей Табалов объясняет: молочная отрасль – очень чувствительная и касающаяся других отраслей экономики. В нем действительно работают около 1 млн украинцев. "Если бы заводы перестали перерабатывать молоко, пострадали бы тысячи других людей, наши поставщики, фермеры, смежные предприятия. Но врагу не удалось разрушить нас тогда, не получится и сейчас", — уверен Табалов.

Переработчики стимулируют производство молока

Перерабатывающие компании дают толчок для развития животноводства. Не будет спроса на молоко – не будут работать производители молока. По состоянию на 1 января 2023г в молочных хозяйствах Украины содержат 388 тыс коров. Это почти втрое меньше поголовья, чем удерживает население — 950 тысяч голов. Несмотря на столь существенный разрыв, именно промышленное производство молока обеспечивает 90% молочного сырья для дальнейшей его переработки в молокопродукцию для населения.

Секрет – в производительности ферм. Она в 2,3 раза выше этого показателя в домашних хозяйствах. После обретения Украиной независимости промышленное производство молока втрое увеличило показатели производительности. В домашних хозяйствах он почти не изменился. Такой результат обеспечивается только инвестициями, которые стимулируют переработчики молока, закупая продукцию молочных ферм. Они являются надежными партнерами для сельхозпредприятий, занятых промышленным производством молока.

Данные: СМПУ

Хороший пример сотрудничества переработчика и производителя демонстрирует ЧАО "Юрія" вместе с СООО "Іскра", расположенном в селе Байбузы, Черкасского р-на, Черкасской области. Ферма поставляет молочное сырье, которое потребители затем покупают в готовой продукции под торговой маркой "Волошкове поле". В сущности, переработчик обеспечивает содержание около полутысячи коров. Люди в селе имеют работу, коровки — качественные корма и уход, а потребитель — любимую продукцию.

Таким образом, переработка молока – социально ответственный бизнес по своей сути. Другим он быть не может. Это одна из базовых отраслей экономики, которая тесно вплетена в работу других и дает рабочие места многим украинцам. Поэтому любые попытки нарушить ее работу скажутся на эффективности работы других секторов экономики.