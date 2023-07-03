Рванут ли вверх цены на продукты осенью? Появился прогноз для украинцев

Некоторые продукты осенью подорожают, но не сразу

Летом некоторые продукты подешевеют, а, по словам экспертов, осенью ожидается колебание цен из-за влияния многих факторов.

Как сообщает экономист Олег Пендзин для 24 Канала, рост цен ожидается не существенным.

По словам экономиста, причин как для инфляции, так и факторов роста цен очень много.

"Это расходы, рост зарплат, удорожание аренды и сырья, динамика курса гривны к доллару ", — добавляет Пендзин.

Например, причиной увеличения цены на зерновые использование дизеля за новости ценами, так как во время осенних полевых работ тратится большая часть горючего.

Кроме того, на повышение цен влияет подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

"По первым оценкам НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в нынешнюю инфляцию на уровне около 0,3% из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей", — говорится в сообщении.

По словам Олега Пендзина, летом цены на большинство продукции будут стабильными. Например, сейчас дешевеют овощи и фрукты из-за сезонности, а вот мясо и яйца осенью подорожают. Однако цены на последние продукты вырастут не сразу и не существенно.

Напомним. ранее "Телеграф" писал об увеличении цены на домашнее и соленое сало.