Чи рвонуть вгору ціни на продукти восени? З'явився прогноз для українців

Деякі продукти восени подорожчають, але не одразу

Влітку деякі продукти подешевшають, а, за словами експертів, восени очікується коливання цін через вплив багатьох чинників.

Як повідомляє економіст Олег Пендзин для 24 Каналу, зростання цін очікується не суттєвим.

За словами економіста, причин як для інфляції, так і факторів для зростання цін дуже багато.

"Це видатки, зростання зарплат, здорожчання оренди та сировини, динаміка курсу гривні до долара", — додає Пендзин.

Наприклад, причиною збільшення ціни на зернові є використання дизеля за новини цінами, бо під час осінніх польових робіт витрачається велика частина пального.

Окрім цього, на підвищення цін впливає підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

"За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3% через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів", — мовиться у повідомленні.

За словами Олега Пендзина, влітку ціни на більшість продукції будуть стабільними. Наприклад, наразі дешевшають овочі і фрукти через сезонність, а от м'ясо та яйця восени подорожчають. Однак, ціни на останні продукти зростуть не одразу і не суттєво.

Нагадаємо. раніше "Телеграф" писав про збільшення ціни на домашнє та солоне сало.