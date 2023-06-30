Довоенный НДС на горючее возвращается. Сколько теперь обойдется бензин

Наполнение бюджета во время войны потребует затягивания поясов.

С 1 июля в Украине возвращается 20% НДС на топливо, действовавший до начала полномасштабной войны. В отдельных сетях АЗС повышение стоимости горючего на 0,6-2 грн было замечено уже в 20-х числах июня, однако основной скачок цен еще впереди.

"Телеграф" выяснял, каких цен следует ожидать в ближайшее время и насколько оправданы такие решения правительства во время войны.

Эксперты отмечают, что этот процесс не будет внезапным, и окончательно стоимость на рынке стабилизируется до августа 2023 года. Кроме того, вслед за горючим, вероятно, вырастет и стоимость других товаров, ведь логистические затраты станут больше.

Стоимость будет оправданно высокой

Срок действия налоговых льгот на горючее, введенных правительством в начале полномасштабной войны в Украине, истекает уже сегодня. С 1 июля 2023 года НДС на горючее снова вырастет с 7 до 20%.

Интересно, что некоторые АЗС начали повышать цены за неделю до возврата старой налоговой ставки, причем в отдельных случаях стоимость выросла существенно — до 2 грн за литр.

Несмотря на несколько странную политику ценообразования в отдельных сетях, волноваться из-за резкого скачка цен на всем рынке не стоит, отмечают эксперты. Стоимость топлива будет расти постепенно и достигнет нового "потолка" через два месяца.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюн, спрогнозировать окончательные цены на топливо для потребителей по возвращению довоенного НДС пока сложно, однако рассчитать налоговую нагрузку можно уже сейчас.

"На бензине она вырастет на 11 гривен за литр, на дизтопливе на 8 грн/литр, на сжиженном газе – на 3 грн. При этом не следует просто добавлять эти цифры к текущим ценам, ведь кроме налоговой составляющей в стоимости нефтепродуктов есть еще две: закупочная цена (мировая стоимость на топливо, которая может снизиться и частично перекрыть налоговое повышение) и наценка заправочных станций (частью которой трейдеры могут "поделиться", сбросив до 3 грн на литре). Таким образом, при стабильных мировых ценах и уменьшении наценки, мы получим рост стоимости бензина на 8-9 гривен на литре. Дизтопливо подорожает на 5-6 гривен/литр. "Потолочные" цены на бензин и дизтопливо будут составлять около 45-55 грн за литр", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Стоимость горючего на мировом рынке стабильна (70-75 долларов за баррель) и объективных причин для ощутимого повышения цены пока не наблюдается, хотя в случае с нефтью ситуация может меняться внезапно, отмечает Сергей Куюн.

Также эксперт констатирует, что по сравнению с другими европейскими странами стоимость топлива в Украине достаточно высока, однако "зрады" в этом искать не стоит — такое ценообразование имеет вполне объективные причины.

"Новая система нефтепродуктообеспечения, построенная после начала большой войны, привела к тому, что в цене горючего, по нашим расчетам, сейчас "сидит" лишних 8 гривен на литре, то есть, почти 300 долларов на тонне. Это расходы на дорогую логистику, ведь мы покупаем горючее в Европе, что предусматривает большие расстояния и выплату премий поставщикам. Это абсолютно нормальная рыночная история, но она формирует стоимость топлива в Украине фактически на уровне со странами Восточной Европы. Такую стоимость следует воспринимать как цену за то, что мы в принципе с горючим, и имеем уверенность в том, что оно будет у нас и дальше", – объясняет Сергей Куюн.

Момент выбран правильно

Во время войны любое подорожание товаров или услуг воспринимается обществом крайне остро, ведь значительная часть украинцев за последние полтора года потеряла часть дохода или вообще осталась без работы. Решение правительства о возврате довоенного уровня налогообложения горючего не стало исключением. Если сэкономить на топливе, отказавшись от авто в пользу общественного транспорта, еще можно, то предотвратить лишние затраты на другие группы товаров, стоимость которых вырастет из-за удорожания логистики, невозможно.

Кроме того, от известия об увеличении стоимости горючего напрягся и бизнес, ведь теперь предприниматели предстанут перед выбором — повышать стоимость продукции и услуг и терять клиентов, или покрывать лишние расходы из своего кармана, жертвуя доходами.

Впрочем, по словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, именно позиция украинских бизнесменов и стала одной из причин возврата довоенного уровня налогообложения.

"В начале войны правительство решило поддержать бизнес, введя льготы. Однако сейчас стало понятно, что это не работает. Вместо того чтобы платить пониженные налоги и подпитывать экономику в непростое для страны время, предприниматели продолжали уклоняться и злоупотреблять этим положением еще больше. Учитывая, что война будет долгой и дорогой, власти решили вернуться к обычному уровню налогообложения, усилить контроль над уплатой и вести страну к победе не только на фронте, но и в экономическом смысле", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Спрогнозировать, насколько существенно будет подорожание продуктов питания и других товаров на фоне увеличения логистических затрат, пока сложно. По словам заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, последствия этих изменений можно будет оценивать не раньше, чем через месяц, однако отчаиваться не стоит — катастрофического взлета цен не ожидается, а сама инициатива правительства вполне оправдана.

"Война – это очень дорогой процесс. Иметь налоговые льготы в таких условиях – непозволительная роскошь. Чтобы у нас был достаточный финансовый ресурс для победы, бюджет должен наполняться, а НДС – один из бюджетообразующих налогов, занимающий наибольшую долю налоговых поступлений. Да, льготы были внедрены в кризисный момент, когда в Украине были уничтожены собственные нефтеперерабатывающие центры, когда порты блокировались и мы были на пороге острого кризиса с горючим, тогда цены достигали 60-80 грн за литр бензина. Сейчас ситуация стабилизировалась. Мировые цены на нефть также не являются рекордными, поэтому правительство избрало вполне подходящий момент для возвращения ставки", – говорит экономический эксперт в комментарии "Телеграфу".

Следует отметить, что ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что благодаря частичному возвращению акциза на горючее осенью 2022 года, бюджет Украины начал ежемесячно получать дополнительные 2-3 млрд. грн. Поступление в бюджет от возврата 20% НДС эксперты оценивают в 8 млрд грн ежемесячно.