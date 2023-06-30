Рост неминуем, но через месяц все может изменится: сколько заплатим за горючее в июле

Эксперт сказал на сколько подорожает топливо и почему рост может остановиться

Весной 2023-го власти Украины заявили о возврате НДС и акцизов на горючее, что неминуемо должно поднять цену бензина, дизельного топлива и автогаза. Сети АЗС уже начали поднимать цены, хотя будущее повышение налогов никак не влияет на стоимость топлива.

Так, по данным сайта enkorr 28-29 июня оптовая цена бензина А-95 выросла на 1,75 грн за литр, а бензин – на 1 гривну. Розничная же цена горючего выросла на 0,6-2 грн за каждый литр.

Как пояснил "Телеграфу" директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, этот рост является результатом возврата с 1 июля акцизов и НДС на горючее, из-за чего АЗС уже начали поднимать цены.

По словам эксперта, весь июль можно будет наблюдать постепенный рост цен на горючее. Это время уйдет на замещение закупленных еще до возврата акцизов и НДС объемов бензина, дизеля и автогаза новыми партиями, в цену которых уже будут заложены выросшие налоги. В результате, примерно через месяц рост цен может остановиться.

"Все будет зависеть от закупочных цен, то есть стоимости ресурса на мировом рынке, а ее прогнозировать очень тяжело. Но, думаю, за месяц бензин подорожает примерно на 8-9 гривен, дизель – на 5-6 гривен и автогаз на 3 гривны за литр", — прогнозирует Сергей Куюн.

С учетом нынешних цен на горючее, к августу за литр бензина А-95 украинцам придется платить 52-53 гривны, за дизельное топливо 48-49 гривен и за автогаз до 25 гривен.

Напомним, с 1 июля НДС на горючее в Украине вырастет с нынешних 7% до 20%, а акцизы составят:

52 евро за 1000 литров автогаза;

139,5 евро за 1000 литров дизтоплив;

213,5 евро за 1000 литров бензина.

Наверняка из-за роста цен на горючее вырастут цены и на многие товары, прежде всего продукты, которые и так не балуют украинцев дешевизной.