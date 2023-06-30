Зростання неминуче, але через місяць все може зміниться: скільки заплатимо за пальне у липні

Експерт сказав на скільки подорожчає паливо і чому зростання може зупинитися

Навесні 2023-го влада України заявила про повернення ПДВ та акцизів на пальне, що неминуче має підняти ціну бензину, дизельного палива та автогазу. Мережі АЗС вже почали піднімати ціни, хоч майбутнє підвищення податків ніяк не впливає на вартість палива.

Так, за даними сайту enkorr 28-29 червня, оптова ціна бензину А-95 зросла на 1,75 грн за літр, а бензин — на 1 гривню. Роздрібна ціна пального зросла на 0,6-2 грн за кожен літр.

Як пояснив "Телеграфу" директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, це зростання є результатом повернення з 1 липня акцизів та ПДВ на пальне, через що АЗС вже почали піднімати ціни.

За словами експерта, весь липень можна буде спостерігати поступове зростання цін на пальне. Цей час піде на заміщення закуплених ще до повернення акцизів та ПДВ обсягів бензину, дизеля та автогазу новими партіями, в ціну яких вже буде закладено податки, що зросли. У результаті приблизно через місяць зростання цін може зупинитися.

"Все залежатиме від закупівельних цін, тобто вартості ресурсу на світовому ринку, а її прогнозувати дуже важко. Але, гадаю, за місяць бензин подорожчає приблизно на 8-9 гривень, дизель — на 5-6 гривень та автогаз на 3 гривні за літр", — прогнозує Сергій Куюн.

З огляду на нинішні ціни на пальне, до серпня за літр бензину А-95 українцям доведеться платити 52-53 гривні, за дизельне паливо 48-49 гривень та за автогаз до 25 гривень.

Нагадаємо, з 1 липня ПДВ на пальне в Україні зросте з нинішніх 7% до 20%, а акцизи становитимуть:

52 євро за 1000 літрів автогазу;

139,5 євро за 1000 літрів дизпалив;

213,5 євро за 1000 літрів бензину.

Напевно, через зростання цін на пальне зростуть ціни і на багато товарів, насамперед продукти, які й так не балують українців дешевизною.