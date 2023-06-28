И это при благоприятных условиях: стало известно, как вырастут цены на газ осенью

Ситуация на фронте будут очень влиять на стоимость газа

Тарифы на газ для предприятий в Украине отличаются от цен для населения, которому продлили льготный период. На первые, в частности, сильно влияет ситуация на фронте.

О том, какими будут цены на газ для украинских предприятий этой осенью рассказал "Бизнес Телеграфу" исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Он напомнил, что обычно стоимость природного газа в отопительный сезон растет вместе с увеличением спроса, но отметил, что не стоит забывать и о том, что мы готовимся к новому отопительному сезону, который, вероятно, будет снова проходить в условиях войны.

"Так что спрос и ситуация на фронте будут очень влиять на стоимость. Если россияне снова будут обстреливать промышленные и энергетические объекты, то предприятия просто не смогут работать без электроэнергии. А если не будет света, то снизится потребление газа. Поэтому я буду очень осторожен в прогнозах – при стабильной работе промышленности цены на газ могут возрасти, но не существенно – не более чем на 10-20%", — прогнозирует Петренко.

Больше о том, что будет с ценами на природный газ, какие объемы ресурса государственный "Нафтогаз" выкупает у частных добытчиков и хватит ли нам собственного газа этой зимой вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Промышленное потребление природного газа ожидается меньше, чем в прошлом году", – исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины".

Ранее мы писали о том, что летом часть украинцев будут платить за газ по-новому.