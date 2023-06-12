"Риск того стоит": у ЕС появилась неожиданная идея насчет украинских хранилищ газа

Сейчас чиновники обдумывают, как задействовать крупнейшую на континенте сеть подземных пещер

В Евросоюзе обсуждают возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах. Учитывая, что площадки в ЕС уже приближаются к полной загрузке — уже сейчас они заполнены более чем на 70% — хранение топлива в Украине может предотвратить переизбыток в ближайшие месяцы.

Чиновники обдумывают, как задействовать крупнейшую на континенте сеть подземных пещер, способных вместить до 30 миллиардов кубометров топлива, когда цены и спрос зимой подскочат. Об этом пишет Bloomberg.

"Украинские хранилища способны помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС", — говорится в заявлении немецкой коммунальной компании RWE AG, которая в прошлом использовала украинские хранилища.

Отмечается, что спрятанное между сельскохозяйственными полями и лесами, Бильче-Волицко-Угерское хранилище может вместить в четыре раза больше природного газа, нежели крупнейшее хранилище в Германии.

В то же время в материале указывается, что идея хранить жизненно важное топливо в стране, которая подвергается ракетным атакам на критическую энергетическую инфраструктуру, может показаться безумной. Но объекты находятся достаточно далеко от линии фронта и потому некоторые в ЕС считают, что этот риск того стоит.

Чтобы сделать хранение газа в Украине жизнеспособным, цены должны упасть достаточно низко, чтобы оправдать затраты. ЕС также, вероятно, придется вмешаться, чтобы обеспечить защиту от потенциальных потерь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по Европе с новой силой может ударить газовый кризис. Цены на газ могут подняться более чем в два раза.