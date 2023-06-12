"Ризик того вартий": у ЄС з'явилася несподівана ідея щодо українських сховищ газу

Наразі чиновники обмірковують, як задіяти найбільшу на континенті мережу підземних печер

У Євросоюзі обговорюється можливість зберігання газу в українських підземних сховищах. Враховуючи те, що майданчики в ЄС вже наближаються до повного завантаження — вже зараз вони заповнені більш ніж на 70% — зберігання палива в Україні може запобігти надлишку найближчими місяцями.

Чиновники обмірковують, як задіяти найбільшу на континенті мережу підземних печер, здатних вмістити до 30 мільярдів кубометрів палива, коли ціни та попит узимку підскочать. Про це пише Bloomberg.

"Українські сховища здатні допомогти збалансувати попит та пропозицію у другій половині літа 2023 року, враховуючи їхній відмінний зв’язок із газовими ринками ЄС", - йдеться у заяві німецької комунальної компанії RWE AG, яка в минулому використовувала українські сховища.

Зазначається, що сховане між сільськогосподарськими полями та лісами Більче-Волицько-Угерське сховище може вмістити вчетверо більше природного газу, ніж найбільше сховище в Німеччині.

У той же час у матеріалі вказується, що ідея зберігати життєво важливе паливо в країні, яка піддається ракетним атакам на критичну енергетичну інфраструктуру, може здатися божевільною. Але об’єкти знаходяться досить далеко від лінії фронту і тому деякі в ЄС вважають, що цей ризик того вартий.

Щоб зробити зберігання газу в Україні життєздатним, ціни мають впасти досить низько, щоб виправдати витрати. ЄС також, напевно, доведеться втрутитися, щоб забезпечити захист від потенційних втрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що по Європі з новою силою може вдарити газову кризу. Ціни на газ можуть піднятися більш ніж удвічі.