Стала відома ціна газу для українців на наступний рік: скільки заплатимо

Період дії тарифного плану — з 1 травня 2023 по 1 травня 2024 року включно

Державна газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка продає газ 98% населення, продовжила дію тарифу "Фіксований" ще на рік. Ціна залишилася без змін, оскільки в країні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення на окремі види комунальних послуг.

Так, вартість газу у тарифному плані "Фіксований" становить 7,96 гривні за кубометр. Ця інформація була опублікована на офіційному сайті компанії.

Пресслужба вказала, що період дії тарифного плану – з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Строк дії тарифу може бути припинено клієнтом достроково шляхом переходу на інший тарифний план.

"Клієнт щомісяця платить за газ за фактом споживання до 25 числа наступного місяця. Рахунки за газ можна отримати в особистому кабінеті або чат-боті", — повідомляє пресслужба "Нафтогаз України".

На сайті компанії уточнили, що підключення до тарифного плану жодним чином не вплине на наявність або нарахування пільг/субсидій, які можуть мати деякі споживачі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці квітня Кабінет міністрів продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення до кінця серпня 2023 року.