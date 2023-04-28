Державна компанія "Газмережі" відзвітувала про 100% розрахунки з державою та партнерами

Державна компанія "Газорозподільні мережі України" повідомила, що за I квартал 2023 року сплатила податків та обов’язкових платежів у розмірі 22,4 млн грн.

За перші три місяці підприємством сплачено на користь Міністерства енергетики України за експлуатацію державних газорозподільних систем та їх складових 12,2 млн грн, також ГПК "Нафтогаз України" за газ для покриття виробничо-технологічних втрат – 42,3 млн грн, а ОГТСУ за послуги з транспортування газу – 2,5 млн грн.

"Вперше за десятиріччя було забезпечено 100% розрахунків з державою та бізнес-партнерами за експлуатацію державних газорозподільних мереж", — говориться в повідомленні.

ТОВ "Газорозподільні мережі України" було створено у вересні 2022р. рішенням Дочірньої Компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України" з метою упорядкування та гармонізації газорозподільної системи України під єдиним брендом "Газмережі".