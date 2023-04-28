Государственная компания "Газсети" отчиталась о 100% расчетах с государством и партнерами

Государственная компания "Газораспределительные сети Украины" сообщила, что за I квартал 2023 уплатила налогов и обязательных платежей в размере 22,4 млн грн.

За первые три месяца предприятием оплачено в пользу Министерства энергетики Украины за эксплуатацию государственных газораспределительных систем и их составляющих 12,2 млн грн, также ХПК "Нефтегаз Украины" за газ для покрытия производственно-технологических потерь – 42,3 млн грн, а ОГТСУ за услуги по транспортировке газа – 2,5 млн грн.

"Впервые за десятилетие было обеспечено 100% расчетов с государством и бизнес-партнерами за эксплуатацию государственных газораспределительных сетей", — говорится в сообщении.

ООО "Газораспределительные сети Украины" было создано в сентябре 2022г. решением Дочерней Компании "Газ Украины" НАК "Нефтегаз Украины" с целью упорядочения и гармонизации газораспределительной системы Украины под единым брендом "Газсети".