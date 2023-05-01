Стала известна цена газа для украинцев на следующий год: сколько будем платить

Период действия тарифного плана — с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 года включительно

Государственная газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая продает газ 98% населения, продлила действие тарифа "Фиксированный" еще на год. Цена осталась без изменений, поскольку в стране продолжает действовать мораторий на повышение тарифов для населения на отдельные виды коммунальных услуг.

Так, стоимость газа в тарифном плане "Фиксованный" составляет 7,96 гривны за кубометр. Данная информация была опубликована на официальном сайте компании.

Пресс-служба указала, что период действия тарифного плана — с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 года включительно. Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путём перехода на другой тарифный план.

"Клиент ежемесячно платит за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца. Счета за газ можно получить в личном кабинете или чат-боте", — сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины".

На сайте компании уточнили, что подключение к тарифному плану никак не повлияет на наличие или начисление льгот/субсидий, которые могут быть у некоторых потребителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце апреля Кабинет министров Украины продлил действие льготных тарифов на газ для населения до конца августа 2023.